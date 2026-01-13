Maroc: Banques - L'encours du crédit bancaire au Maroc évalué à 1 191,8 millions de dirhams en fin novembre 2025.

L'encours du crédit bancaire au Maroc s'est établi à fin novembre 2025 à 1 191,8 millions de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 6,2% par rapport à novembre 2024, selon Bank Al-Maghrib (BAM), l'Institut d'émission de ce pays maghrébin.

Les concours aux entreprises non financières privées ont enregistré un accroissement annuel de 2,3%. A ce niveau, BAM avance que cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 16,8% des crédits à l'équipement et de 3,9% des prêts à la promotion immobilière. En revanche, les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 6,6%.

Selon l'enquête sur les conditions d'octroi de crédit au titre du 3ème trimestre-2025, les critères d'octroi auraient été maintenus inchangés pour les crédits de trésorerie et légèrement durcis pour les prêts à l'équipement et à la promotion immobilière. Par taille d'entreprise, les banques déclarent des critères inchangés aussi bien pour les grandes entreprises que pour les TPME.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour ce qui est de la demande, les banques déclarent une hausse pour tous les objets hormis les prêts à la promotion immobilière où elle aurait légèrement baissé » notent les services de BAM. Par taille d'entreprise, la demande aurait stagné pour les grandes entreprises et progressé pour les TPME.

Par ailleurs, l'enquête de conjoncture de BAM indique que l'accès au financement bancaire, au titre du 3ème trimestre 2025, a été jugé « normal » par 87% des entreprises et « difficile » par 11% d'entre elles. En outre, le coût du crédit aurait été en stagnation selon la majorité des entreprises.

Au 3ème trimestre 2025, les taux appliqués aux nouveaux crédits se sont repliés, d'un trimestre à l'autre, de 3 pb à 4,88%. Ils se sont établis à 4,64% pour les grandes entreprises et à 5,41% pour les TPME.

Concernant les crédits accordés aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 3,4%, en lien principalement avec la hausse de 3,2% des prêts à l'habitat et de 4,6% de ceux à la consommation.

Selon BAM, le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s'est établi à 29,1 MMDH après 24,5 MMDH une année auparavant.

Au 3ème trimestre 2025, les banques indiquent des critères d'octroi inchangés pour les prêts à l'habitat et assouplis pour ceux à la consommation. Pour ce qui est de la demande, elle aurait reculé pour les crédits à l'habitat et stagné pour ceux à la consommation. Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au 3ème trimestre 2025, globalement en baisse à 5,71% par rapport au trimestre précédent, recouvrant une diminution de 4 pb à 4,64% pour les prêts à l'habitat et une quasi-stagnation à 6,89% pour les crédits à la consommation.

Quid des dépôts auprès des banques ? Sur ce point, BAM signale qu'ils se sont établis à fin novembre à 1 315 MMDH, en hausse annuelle de 7,3%. Les dépôts des ménages ont enregistré, d'une année à l'autre, une hausse de 6,4% pour s'établir à 963,1 MMDH dont 220,8 MMDH détenus par les Marocains résident à l'étranger. Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 234,4 MMDH, soit une progression annuelle de 12,2%.

« Les taux de rémunération des dépôts à terme ont marqué, d'un mois à l'autre, des baisses de 47 points de base pour ceux à 6 mois et de 11 points de base pour ceux à 12 mois s'établissant respectivement à 2,31% et à 2,60% à fin novembre 2025 », notent les services de l'institut d'émission.

Le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.