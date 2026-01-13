Addis Ababa — Le rôle de l'Éthiopie en tant que leader mondial de la transition énergétique a été souligné lors de la 16e Assemblée de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), qui s'est tenue aux Émirats arabes unis.

Transmettant le message de l'Éthiopie à l'assemblée, l'ambassadeur Jemal Beker a déclaré que le pays, en tant que membre fondateur du Partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique (APRA), est à l'avant-garde des efforts visant à faire progresser la transition de l'Afrique vers une économie verte. Il a souligné que l'Éthiopie tire plus de 98 % de son énergie de sources renouvelables et a mis en place des mesures politiques transformatrices, notamment l'interdiction d'importer des véhicules à moteur à combustion fossile, positionnant ainsi le pays comme un pionnier de la révolution industrielle verte.

L'IRENA, la principale organisation intergouvernementale mondiale pour les énergies renouvelables, est son principal organe décisionnel. Elle définit le programme mondial, approuve les budgets, valide les programmes de travail et renforce la coopération internationale afin d'accélérer la transition énergétique. L'assemblée se tient dans un contexte de dynamique mondiale en pleine mutation, quelques jours seulement après l'annonce par les États-Unis de leur intention de se retirer de l'IRENA. Lors de la séance plénière d'ouverture dimanche, le Kenya a été élu vice-président de la 16e Assemblée, représentant l'Afrique.

L'ambassadeur Jemal a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à partager son expérience en matière de développement d'énergies sans carbone, soulignant que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est plus qu'un simple projet énergétique, le décrivant comme un symbole d'intégration régionale et de résilience climatique. « Notre message est clair : l'avenir est renouvelable, et l'Éthiopie est prête à montrer la voie », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que l'Éthiopie jouera un rôle actif pour aider le continent à atteindre l'objectif de la Déclaration de Nairobi, qui consiste à tripler la capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Les initiatives politiques de l'Éthiopie visant à promouvoir le développement industriel vert alimenté par les énergies renouvelables et à élargir l'accès aux véhicules électriques ont également été présentées comme des bonnes pratiques pour les pays partenaires.

Pour l'avenir, l'ambassadeur Jemal a noté que la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), que l'Éthiopie doit accueillir en 2027, constituera une plateforme majeure pour les États membres de l'APRA afin de présenter leurs réalisations. Il a appelé les pays partenaires à faire preuve de solidarité avec l'Éthiopie dans la préparation de cet événement. Le Partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique (APRA) a été créé en septembre 2023 et comprend actuellement 10 pays africains, l'Éthiopie figurant parmi ses membres fondateurs.