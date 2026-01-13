Ethiopie: Lepays et Israël réaffirment leurs liens solides avant leur quatrième consultation politique

13 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu avec Gideon Sa'ar, ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, afin de renforcer les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et Israël.

Les discussions ont eu lieu avant la 4e consultation politique entre l'Éthiopie et Israël, prévue à Jérusalem, et ont porté sur des questions régionales et multilatérales d'intérêt commun, selon un communiqué publié sur la plateforme des réseaux sociaux du ministère. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir davantage leur coopération, en particulier dans le domaine économique, et ont souligné l'importance d'étendre leur collaboration dans les domaines d'intérêt commun.

