Afrique: La Chambre des représentants adopte le projet de loi qui va maintenant au Sénat

Les États-Unis ont franchi une nouvelle étape pour l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). Le 12 janvier, la Chambre des représentants a adopté à une large majorité un projet de loi visant à prolonger ce programme commercial préférentiel jusqu'au 31 décembre 2028.

Créée en 2000, l'AGOA permet à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne de bénéficier d'un accès au marché américain sans droits de douane sur certains produits, renforçant ainsi le commerce et l'investissement dans la région. Initialement, l'AGOA avait été renouvelée pour dix ans avant d'expirer le 30 septembre 2025. Depuis sa création, ce programme a été un moteur clé pour les exportations africaines vers les États-Unis.

Le projet de loi adopté par la Chambre des représentants, par 340 voix contre 54, doit désormais être examiné par le Sénat avant une adoption définitive. Les autorités mauriciennes et d'autres pays africains suivent cette évolution de près, afin d'évaluer les opportunités que cette prolongation pourrait offrir pour diversifier leurs exportations et renforcer leur compétitivité sur le marché américain.