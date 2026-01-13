Ile Maurice: Festival «One World» - Neuf élèves du collège Sookdeo Bissoondoyal y ont participé

Neuf élèves du Sookdeo Bissoondoyal State College (SBSC) étaient en Inde du 5 au 10 janvier pour participer au festival culturel et éducatif One World 2026. Cette initiative a marqué une étape importante dans le parcours académique et personnel de ces jeunes représentant leur établissement et leur pays sur la scène internationale.

Ces élèves étaient accompagnés de deux enseignantes, une d'anglais et l'autre d'ourdou, ainsi que par l'Acting Rector, Satyaveer Gangoo, dont l'implication a été déterminante dans la concrétisation de ce projet. Plus qu'un simple déplacement à l'étranger, cette participation s'est inscrite dans une démarche éducative globale visant à favoriser l'ouverture d'esprit, le leadership et la citoyenneté mondiale chez ces jeunes.

Organisé à Udaipur, ville emblématique du Rajasthan et surnommée la Cité des lacs, ce festival est un événement international célébrant l'art, l'inclusivité, la diversité culturelle et l'engagement des jeunes. Les participants ont été invités à prendre part à un large éventail d'activités, notamment le Model United Nations, à des concours de danse et de création d'affiches, à des performances artistiques et à des échanges culturels favorisant la compréhension interculturelle et l'expression créative.

Pour le SBSC, cette participation est la continuité d'une dynamique déjà bien amorcée. Récemment, les élèves de l'établissement se sont illustrés lors de l'International Convention on Students Quality Circles, organisée par la Mauritius Society for Quality Circles, où ils ont remporté plusieurs prix, notamment en public speaking et en mathématiques. Le rectorat a ensuite reçu une invitation officielle de l'Har Art Global Wellness Foundation, organisation internationale œuvrant pour les échanges culturels et le bien-être par l'art.

«Notre vision est de préparer les élèves non seulement pour les examens mais pour la vie. Des opportunités comme One World 2026 leur permettent de penser globalement, d'agir de manière responsable et de développer un leadership empreint d'empathie», a souligné Satyaveer Gangoo, qui s'est dit particulièrement fier de ses élèves.

Du côté des élèves, l'enthousiasme avant ce déplacement était palpable. Harshana Maula, l'une des participantes, a expliqué que la préparation en vue de ce voyage a débuté en novembre par le biais de conférences, de discussions en ligne et d'exercices réguliers visant à renforcer leurs capacités d'analyse, d'expression orale et de travail en équipe. «En tant qu'élève mauricienne, je suis fière de participer à un programme d'échange international. Cette expérience nous aide à gagner en confiance et à mieux représenter notre identité», a-t-elle confié.

Shineyu Ramchurn, un autre élève, engagé dans le Model United Nations, a mis en avant les compétences acquises grâce à ce programme : communication, gestion du temps, esprit d'équipe et compréhension des grands enjeux mondiaux. «Il y a un véritable esprit d'équipe. Lors de chaque réunion, tout le monde était motivé et prêt à donner le meilleur de lui-même.»

Entièrement financée par les parents et les accompagnateurs, avec le plein soutien de la Parent-Teacher Association du SBSC et du ministère de l'Éducation, cette initiative montre que l'éducation dépasse les murs de la salle de classe. À travers One World 2026, les élèves du SBSC ont vécu une expérience formatrice, porteuse de valeurs d'ouverture, de respect et de citoyenneté mondiale.