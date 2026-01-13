Guinée: Cultiver l'avenir pour une croissance inclusive - L'agriculture guinéenne au service de l'emploi

communiqué de presse

À Tanene, un carrefour rural animé situé à 50 kilomètres de la capitale guinéenne, Conakry, c'est souvent la nécessité qui fait naître les opportunités économiques. Dès l'aube, les ruelles du village s'animent : les femmes tiennent de petits étals pour subvenir aux besoins de leur famille, les petits exploitants agricoles se dirigent vers leurs rizières, et les travailleurs du transport naviguent dans le flux constant de personnes et de marchandises le long des routes très fréquentées.

Loin de ces rythmes quotidiens de survie, Tanene révèle un autre visage : à l'horizon s'étendent des plaines verdoyantes, baignées de lumière, où chaque brin d'herbe scintille sous la douce caresse du soleil levant. C'est là que Bassam Merhi, un entrepreneur local et PDG de BMI Farms, a trouvé sa vocation inattendue. « Si quelqu'un m'avait dit que j'allais investir dans l'agriculture, j'aurais répondu : tu es fou », reconnaît-il, en riant face aux rangées d'arbres fruitiers alimentés par un système d'irrigation moderne.

Il y a cinq ans, le plan initial de Bassam était d'investir dans une usine de bière. Cependant après avoir approché la Société financière internationale (IFC), la branche du Groupe de la Banque mondiale (GBM) dédiée au secteur privé, pour un financement, il a appris que son projet ne serait retenu que s'il était lié à l'agriculture. Cette exigence l'a amené à abandonner son projet de brasserie pour se tourner vers l'agriculture, et finalement s'engager pleinement dans le secteur agricole mais aussi en faveur du développement communautaire.

Surmonter les premiers défis

« Le parcours n'a pas été aisé. Nous avons perdu deux ans à essayer de trouver la bonne solution », se souvient Bassam. « Les premières récoltes ont échoué en raison des problèmes d'irrigation et de fréquentes pénuries d'eau ». Comme beaucoup de petits exploitants, Bassam a fait face à un climat imprévisible, à des infrastructures limitées et à un accès limité au marché.

L'initiative « Champions locaux » d'IFC a identifié BMI Farms comme une entreprise locale à fort potentiel et l'a dotée de conseils personnalisés pour attirer les investisseurs et accéder aux opportunités de marché. L'entreprise a ensuite rejoint le Projet de développement de l'agriculture commerciale guinéenne (PDACG) financé par l'Association internationale de développement (IDA), l'institution du Groupe de la Banque mondiale soutenant les pays pauvres. Ce projet a fourni une assistance technique cruciale, des conseils d'experts sur la sélection des fruits, la gestion des sols, la conception de l'irrigation et les équipements de transformation.

De l'idée à l'impact : plus de 1 000 hectares cultivés et près de 300 emplois créés dans 27 villages

Ce qui avait commencé comme un projet d'usine de brasserie s'est transformé en une agro-industrie florissante et à fort impact, cultivant plus de 1 000 hectares selon des techniques avancées d'agriculture de précision.

Il a fallu construire deux barrages et développer une technologie d'irrigation à pivots circulaires pour garantir une utilisation efficace de l'eau et permettre une culture toute l'année. Avec des rendements stables, BMI Farms a étendu ses activités en créant une usine de transformation de jus concentrés et de boissons gazeuses, ajoutant de la valeur aux produits locaux tout en réduisant les déchets.

La Guinée est riche en terres, en eau et en talents. Notre objectif est d'aider à résoudre l'insécurité alimentaire, à créer des emplois et à autonomiser les jeunes agriculteurs en élargissant les variétés de cultures et en renforçant les liens avec les fournisseurs locaux et les marchés régionaux. Bassam Merhi, un entrepreneur local et PDG de BMI Farms

Aujourd'hui, BMI Farms emploie près de 300 personnes issues de 27 villages des environs de Tanene, leur offrant des opportunités de développement des compétences et des moyens de subsistance. « Je suis vraiment fière de travailler ici », témoigne Lucie Maomie, qui a obtenu son premier emploi chez BMI Farms comme assistante administrative après avoir terminé ses études universitaires. « J'apprends de nouvelles choses qui m'aident à construire ma carrière. »

Au-delà des opportunités d'emploi offertes aux jeunes des villages, BMI Farms a foré plus de 60 puits pour fournir de l'eau potable et étendu l'électricité aux écoles et aux communautés environnantes.

Considérant l'immense potentiel agricole de la Guinée, il envisage le rôle central que BMI Farms peut jouer dans la transformation agricole du pays. « La Guinée est riche en terres, en eau et en talents. Notre objectif est d'aider à résoudre l'insécurité alimentaire, à créer des emplois et à autonomiser les jeunes agriculteurs en élargissant les variétés de cultures et en renforçant les liens avec les fournisseurs locaux et les marchés régionaux. »

Catalyser le capital privé, développer les agro entreprises pour créer des emplois

L'expérience de Bassam illustre comment l'initiative conjointe de l'IDA et de l'IFC soutient l'agriculture commerciale et fait entrer les petits exploitants dans les chaînes de valeur par le biais d'un mécanisme de subvention à contribution équivalente.

En Guinée, l'IFC a sélectionné 20 agro-entreprises pour un investissement potentiel, tandis que l'IDA a accordé 6,5 millions de dollars de subventions pour soutenir leurs plans d'affaires et a attiré 36 millions de dollars de capitaux privés supplémentaires.

Grâce à des subventions de contrepartie et au soutien des infrastructures de marché, plus de 14 800 emplois -- dont 5 000 pour les femmes -- ont été créés le long des chaînes de valeur agricoles. Plus de 49 500 agriculteurs et ménages ruraux ont obtenu de nouvelles opportunités commerciales, et 493 promoteurs privés de différentes tailles ont reçu un soutien.

Les services de conseil de l'IFC et le soutien de l'IDA pour le troisième Forum d'investissement de Guinée 2024 ont permis aux entreprises agricoles d'obtenir un financement local de 14,1 millions de dollars. « Grâce à ce soutien, nous avons considérablement progressé sur trois projets cruciaux axés sur la transformation du manioc, la production alimentaire et la fabrication de bâches, du concept aux entreprises entièrement financées et prêtes à l'investissement », note Oliano Diana Kouyate, directrice générale de l'Agence guinéenne de promotion des investissements privés (APIP).

Le soutien du GBM a renforcé les institutions publiques telles que l'APIP et l'agence nationale d'exportation guinéenne (AGUIPEX) en modernisant les outils numériques et en renforçant le suivi des réformes, facilitant ainsi la croissance des agro entreprises par les entrepreneurs. Amadou Daff Balde, directeur d'AGUIPEX, note que « les exportations de fonio de la Guinée sont passées de 57 tonnes en 2020 à 600 tonnes en 2024, aidées par le premier forum international fonio et la création d'un réseau régional. »

Grâce à des investissements et partenariats durables, la Guinée progresse régulièrement dans la modernisation de son secteur agricole, encourage une croissance inclusive et crée de nouveaux emplois. En tant que l'une des 23 principales nations impliquées dans les Agri Connect Compacts, et soutenue par l'ambitieux pilier agricole du programme Simandou 2040, la Guinée est bien placée pour accélérer la transformation agricole et renforcer la valeur ajoutée dans le secteur.