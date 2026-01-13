Ile Maurice: Tamara Latrasse, d'origine mauricienne, transforme sa timidité en couronne

À seulement 15 ans, Tamara Latrasse a remporté le titre de Miss 15/17 Midi-Pyrénées 2025. D'origine mauricienne, cette adolescente timide a relevé le défi du concours comme une aventure personnelle, guidée par l'envie de se dépasser et de gagner en confiance.

À 15 ans, Tamara Latrasse a fait une entrée remarquée dans le monde des concours de beauté en remportant le titre de Miss 15/17 Midi-Pyrénées 2025. Pour cette adolescente d'origine mauricienne, le concours n'était pas seulement une vitrine de beauté : c'était avant tout une aventure personnelle, un défi pour prendre confiance en elle et se dépasser.

«C'est ma maman qui m'a fait découvrir ce qu'était ce concours en 2023 et depuis, l'idée est restée dans un coin de ma tête. Pendant deux ans, je me suis dit que peut-être, un jour, j'oserais me lancer», raconte Tamara Latrasse. L'idée de participer a donc pris naissance tout doucement, presque comme une graine semée dans l'esprit d'une jeune fille encore timide mais curieuse. Cette préparation mentale de deux ans a été, selon elle, essentielle : elle lui a permis d'apprivoiser le stress et l'idée de se montrer sur scène devant un public. Et lorsque l'occasion s'est présentée, Tamara Latrasse n'a pas hésité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le concours s'est révélé une expérience intense et exigeante. Les candidats devaient jongler avec de multiples aspects du concours, soit l'apprentissage de chorégraphies complexes, la préparation physique pour le défilé, la préparation mentale pour gérer le stress et la réflexion sur les mots justes à prononcer lors des interventions publiques. «Tout s'est passé très rapidement et c'était vraiment intense. Mais il y a aussi eu de très bons moments, surtout pendant les répétitions. Nous avions une très bonne entente entre les candidates et avons eu beaucoup de soutien. J'étais vraiment contente d'avoir vécu cette aventure et d'être allée jusqu'au bout», confie Tamara.

Le moment le plus marquant de cette expérience reste, sans nul doute, celui où elle est montée sur scène pour la première fois. «Quand on est sur scène, qu'on voit ce grand nuage de fumée, qu'on ne distingue que les projecteurs et qu'on entend seulement les cris du public, c'est une sensation incroyable. À ce moment-là, je me suis sentie unique et vraiment vivante», raconte-t-elle avec émotion. Cette scène, Tamara ne l'oubliera jamais. Elle symbolise à la fois le courage et l'excitation qui l'ont accompagnée tout au long du concours.

Au-delà de la performance et de la mise en avant, le concours a surtout été pour Tamara une vraie leçon de confiance en elle. De nature timide, elle reconnaît que le concours l'a poussée à oser davantage, à s'affirmer et à se sentir plus à l'aise face aux autres. «Après avoir reçu le titre de Miss 15/17 Midi-Pyrénées 2025, cela m'a redonné confiance en moi. Aujourd'hui, je me sens davantage capable de m'exprimer en public et de m'affirmer, même si ce n'est pas toujours facile», confie-t-elle.

Son identité et ses origines ont également joué un rôle important dans son parcours. En effet, Tamara Latrasse est d'origine mauricienne, une culture qu'elle vit de manière naturelle au quotidien. Pendant le concours, elle n'y pensait pas nécessairement comme à un élément distinctif : «Honnêtement, c'est quelque chose dont je parle surtout quand on me le demande. Pendant le concours, je l'ai vécue de manière assez naturelle, parce que ça fait simplement partie de moi.» Mais avec le recul, elle se rend compte à quel point cette identité a été une force intérieure. «En tant que métisse, ça m'a fait du bien de me sentir pleinement à ma place et fière de qui je suis. Ça m'a donné encore plus confiance en moi», ajoute-t-elle.

Tamara Latrasse voit sa victoire comme une validation de sa détermination. Elle a appris qu'elle est capable d'oser, même face à des situations qui lui semblent intimidantes au départ. Elle se souvient de ses premières répétitions et des moments où elle devait parler devant un public nombreux. «Avant, j'avais très peur de parler et de m'adresser à autant de personnes. Aujourd'hui, j'ai moins peur du regard des autres et je me sens plus confiante.» Cette confiance retrouvée ne se limite pas au concours : elle accompagne désormais l'adolescente dans sa vie quotidienne, lui permettant d'oser davantage dans ses interactions et dans ses choix personnels.

Pour cette jeune Miss, l'expérience a également été l'occasion de développer un regard plus inspirant pour les autres. Elle souhaite transmettre un message fort aux jeunes filles qui pourraient hésiter à se lancer dans des projets qui les effraient. «Je leur dirais d'oser se lancer, même si elles ont peur. De sortir de leur zone de confort, de se dépasser et de se pousser. On se rend compte qu'on est capable de bien plus que ce que l'on pense de nous-mêmes.» Ces paroles reflètent la maturité et la réflexion que Tamara Latrasse a acquises au fil de cette aventure.

Aujourd'hui, la jeune fille ressent à la fois fierté et nostalgie. Le concours appartient désormais au passé, mais les souvenirs restent vivaces. «Je ressens surtout beaucoup de fierté et aussi un peu de nostalgie. C'était un moment incroyable, mémorable et une expérience que je garderai longtemps en mémoire», confie-t-elle.

Le regard tourné vers l'avenir, Tamara Latrasse a des objectifs clairs. Son ambition immédiate est de continuer l'aventure au niveau national, tout en continuant à grandir personnellement grâce aux leçons apprises de Miss Midi-Pyrénées. «Mon objectif est de continuer l'aventure en participant au concours national, puis de continuer à grandir tranquillement avec tout ce que cette expérience m'a appris, autant sur le plan personnel que sur celui de la confiance en moi», conclut-elle.