Ile Maurice: MauRevive - Une ONG de jeunes visant à transformer l'île

Fondée le 19 octobre 2024, MauRevive a pour mission d'offrir aux jeunes une plateforme leur permettant d'agir concrètement pour l'environnement et la communauté. Cette organisation non gouvernementale (ONG) leur donne l'occasion de faire entendre leurs voix et de porter des initiatives réelles à travers des campagnes de sensibilisation, des projets à impact social, et des collaborations visant à rendre le pays plus propre, plus sûr et plus solidaire, en partenariat avec d'autres organisations.

Le fondateur de l'association, Rishabh Jaunky, explique qu'«aujourd'hui, MauRevive compte plus de 175 jeunes bénévoles actifs, principalement âgés de 13 à 25 ans. Nous sommes fiers d'être une ONG entièrement dirigée par des jeunes, avec 13 membres de l'exécutif engagés et déterminés à impulser le changement». Il précise que le nom MauRevive reflète l'ambition de redonner vie à Maurice sur les plans environnemental, social et citoyen : «Mau» pour Maurice, «Revive» pour le renouveau et la transformation positive.

Pour lever des fonds, différentes initiatives destinées aux jeunes et à la communauté sont organisées : vente de pâtisseries, événements caritatifs, journées de sensibilisation, parrainages, partenariats avec des entreprises, collectes de dons et campagnes créatives menées par l'équipe exécutive. La totalité des fonds recueillis est ensuite investie dans des projets environnementaux, des actions sociales et des collaborations avec des organisations dans le besoin.

La réponse des jeunes a surpris le fondateur. De nombreux jeunes le contactent pour s'engager, souvent animés par l'envie d'agir, sans forcément savoir par où commencer. MauRevive leur offre alors un cadre accueillant, dynamique et structuré. «Nous recevons régulièrement des messages d'étudiants, de jeunes professionnels et même de clubs scolaires souhaitant contribuer à nos projets ou participer à nos événements», confie Rishabh Jaunky.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les nouveaux volontaires rejoignent d'abord le groupe actif, où ils rencontrent d'autres jeunes partageant les mêmes valeurs, tissant des liens et favorisant l'émergence d'initiatives. Ceux qui se distinguent par leur motivation et leur adhésion totale à la vision de MauRevive sont ensuite invités à intégrer l'équipe exécutive, où ils participent à la planification et à l'organisation des activités.

Pour beaucoup, l'attractivité de MauRevive tient à son fonctionnement entièrement piloté par des jeunes. Ils s'y sentent représentés, valorisés et encouragés à devenir des acteurs du changement. Le 1er décembre, MauRevive a organisé à PortLouis son Mega Clean Up Day, mobilisant plus de 150 jeunes volontaires et permettant de collecter près de 700 kilos de déchets en quelques heures. Une opération rendue possible grâce au soutien des partenaires engagés dans cette démarche citoyenne.

Au-delà du simple nettoyage, cette journée a été un appel à la responsabilité collective et a démontré la capacité de la jeunesse à montrer l'exemple. Et ce n'est qu'un début car MauRevive prévoit déjà de lancer de nouvelles initiatives environnementales d'envergure à travers l'île.