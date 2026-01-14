Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à une mobilisation nationale en faveur de l'environnement

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une campagne nationale pour protéger les ressources naturelles de l'Éthiopie, soulignant l'urgence de lutter contre la perte de sols qu'il a qualifiée d'« extrêmement difficile à remplacer ».

« Levons-nous, touchons la terre de nos mains et construisons notre pays », a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« En raison de la faiblesse de notre système de protection de l'environnement, nous perdons notre sol fertile, qui est extrêmement difficile à remplacer une fois qu'il a disparu », a écrit le Premier ministre.

Il s'est félicité des efforts de coopération entre la population et le gouvernement, déclarant qu'il était « encourageant que les travaux de protection de l'environnement, lancés grâce à la coopération entre la population et le gouvernement, aient commencé avant l'arrivée de la saison des pluies ».

Le Premier ministre Abiy a en outre appelé à une responsabilité collective en matière de conservation.

« Faisons en sorte que le développement et la conservation de nos ressources naturelles soient notre devoir collectif à tous les niveaux », a-t-il déclaré, avant d'ajouter un appel à l'action : « Levons-nous, mettons la main à la pâte et construisons notre pays ! »