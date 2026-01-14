Afrique: Des prêteurs de haut niveau mènent des discussions pour faire avancer le financement du projet éolien Aysha

Addis Ababa — Selon le ministère des Finances, des discussions de haut niveau sont en cours en Éthiopie entre les prêteurs afin de faire avancer le financement du projet de partenariat public-privé œuvre 1 Wind Power, d'une puissance de 300 MW.

Ce projet éolien indépendant historique, premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle en Éthiopie développé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP), est un projet phare de développement d'énergie renouvelable d'une valeur de 620 millions de dollars américains, mis en œuvre par le développeur leader dans le domaine des énergies renouvelables, AMEA Power.

Le projet est structuré sous la forme d'un PPP entre le gouvernement éthiopien, Ethiopian Electric Power (EEP) et AMEA Power.

À la suite de la signature du contrat d'achat d'électricité, de l'accord de mise en œuvre et du contrat de bail foncier le 17 août 2024, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale ont été confirmées comme chefs de file mandatés pour le financement du projet.

S'exprimant lors de la réunion qui a débuté hier, le ministre des Finances Ahmed Shide a souligné que les partenariats public-privé constituent un outil politique essentiel pour combler le déficit de financement des infrastructures et améliorer la prestation de services, en particulier dans le secteur de l'énergie.

Le ministre a souligné l'importance stratégique du projet éolien Aysha 1, notant qu'il devrait servir de référence pour les futurs projets d'énergie renouvelable et de PPP dans le pays.

Selon lui, le projet fournit un cadre reproductible et financièrement viable pour soutenir les ambitions de l'Éthiopie en matière d'énergie propre et élargir la participation du secteur privé au développement des infrastructures.

Ahmed a salué les efforts coordonnés d'AMEA Power, de la Direction générale des PPP et d'Ethiopian Electric Power, et a accueilli favorablement la participation de l'IFC et de la BAD en tant que prêteurs mandatés, soulignant que leur participation confirmait la solidité de la transaction.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence, du pragmatisme et du respect des normes mondiales en matière de financement de projets tout au long du processus de diligence raisonnable et de négociation.

Le directeur général adjoint d'Ethiopian Electric Power (EEP), Ephraim Woldekidan, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise dans le projet, le décrivant comme une initiative phare qui élargira considérablement le mix énergétique de l'Éthiopie.

Le projet reflète l'intérêt d'EEP pour la participation à des projets énergétiques financés par le secteur privé à l'avenir et réitère son engagement à soutenir le projet de toutes les manières possibles, a-t-il ajouté.

Les discussions devraient se poursuivre avec la participation du ministère de l'Eau et de l'Énergie, de l'Autorité du pétrole et de l'énergie, d'Ethiopian Electric Power et d'Ethiopian Electric Utility, suivies d'une visite du site du projet à Aysha Woreda, dans l'État régional de Somali, a-t-on appris.

Une fois achevé, le projet permettra d'ajouter 300 MW d'énergie propre au réseau national éthiopien, de diversifier le mix énergétique renouvelable du pays et de créer un précédent historique pour les projets de production d'électricité à grande échelle financés par des fonds privés en Éthiopie.