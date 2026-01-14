Sénégal: Le gouvernement autorise les exportations d'arachide 'dès aujourd'hui'

Diamniadio — Le gouvernement autorise les agriculteurs et les commerçants à exporter des graines d'arachide "dès aujourd'hui", a-t-on appris du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, mardi, à Diamniadio (ouest).

"Cette réunion avait pour objectif d'ouvrir le commerce de l'arachide au marché international. À partir d'aujourd'hui, nous avons décidé, avec la collaboration de tous les acteurs, d'autoriser maintenant tout le monde à exporter l'arachide vers la Chine et d'autres pays", a déclaré M. Diop.

"Nous avons parlé à notre ambassadeur en Chine, qui nous assure que les Chinois sont prêts à venir travailler avec les Sénégalais à l'exportation des graines d'arachide", a-t-il dit en présence de représentants de cette filière agricole.

Les exportations d'arachide sont toutefois soumises à certaines conditions relatives à la qualité des graines et à la traçabilité des quantités vendues, au "contrôle" et au "rapatriement des devises vers le Sénégal", a précisé Serigne Guèye Diop.

Selon lui, la quantité de graines d'arachide à exporter doit varier, cette année, entre 300 000 et 450 000 tonnes.

"Cela veut dire que l'État a voulu libéraliser le secteur, cette année, en permettant aux paysans d'avoir plusieurs points de vente de leurs graines", a expliqué M. Diop.

"Nous avons donné des instructions aux douanes sénégalaises, concernant le contrôle des exportations. Nous avons aussi demandé aux banques et à l'ensemble des structures de financement d'aider les exportateurs", a-t-il ajouté.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, la principale société agroindustrielle du pays, doit acheter auprès des agriculteurs et des commerçants 250 000 à 450 000 tonnes d'arachide, cette année.

Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rappelé avoir effectué des visites lui ayant permis de discuter avec les producteurs d'arachide, les commerçants, les transporteurs, les banques, les collectivités territoriales et les services techniques de l'État concernés.

Selon M. Sonko, ces visites ont permis aussi d'identifier des "contraintes opérationnelles persistantes" liées au prix de l'arachide, au manque d'argent des commerçants, à la taxe à l'exportation des graines, au nombre insuffisant de points de vente et à la lenteur du déchargement des camions.