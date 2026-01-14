Ethiopie: Efforts en cours pour faire du pays une plaque tournante du transport aérien

Addis Ababa — Diverses mesures de réforme sont prises pour faire de l'Éthiopie une plaque tournante du transport aérien, a déclaré le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime.

L'Autorité éthiopienne de l'aviation civile a délivré aujourd'hui des licences à deux organisations.

L'une des licences a été délivrée à une organisation fournissant des services de maintenance aux compagnies aériennes privées. Cette institution fait partie de l'armée de l'air éthiopienne.

De même, l'autorité a également délivré une licence à l'école de formation aéronautique pour former des personnes au service international de fret aérien.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a déclaré que des réformes étaient mises en oeuvre pour faire de l'Éthiopie une plaque tournante de l'aviation.

Selon lui, l'aéroport international de Bishoftu, dont la construction a récemment été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, permettra de créer des capacités supplémentaires à cet égard.

Il a également souligné que les licences accordées aujourd'hui aux deux institutions du secteur revêtaient une grande importance.

La licence accordée à l'armée de l'air éthiopienne dans le secteur de la maintenance permettra de réduire considérablement les coûts engagés par les compagnies aériennes privées pour la maintenance des avions, a-t-il déclaré.

De même, l'autre licence délivrée à l'école de formation aéronautique jouera un rôle important dans la démarche nationale visant à former une main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur.

Il a ajouté que cette formation contribuera de manière positive à la formation de professionnels au-delà des frontières de l'Éthiopie.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile, Yohannes Abera, a déclaré que l'accréditation des institutions avait été confirmée comme répondant aux critères requis.

Le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant général Yilma Merdasa, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux et parties prenantes ont également assisté à la cérémonie.