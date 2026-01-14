Afrique: L'Éthiopie attire de plus en plus l'attention des entreprises japonaises, selon le ministre d'État japonais

Addis Ababa — Selon la ministre d'État japonais aux Affaires étrangères, Kunimitsu Ayano, le rôle croissant de l'Éthiopie en tant que plaque tournante logistique régionale et base industrielle attire de plus en plus l'attention des entreprises japonaises à la recherche d'opportunités en Afrique.

S'exprimant lors du Forum commercial Éthiopie-Japon qui s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba, le ministre d'État a déclaré que la position stratégique de l'Éthiopie, l'expansion de son réseau aérien et son intégration dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) renforçaient son attrait en tant que porte d'entrée vers les marchés régionaux.

Le deuxième pays africain le plus peuplé est en train de devenir un marché d'avenir majeur pour les entreprises japonaises, a-t-elle déclaré, ajoutant que la connectivité aérienne du pays, soutenue par le vaste réseau continental d'Ethiopian Airlines, renforce encore sa compétitivité en tant que centre logistique.

Mme Ayano a déclaré que le Japon soutenait les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, qui visent à passer à une économie tirée par le secteur privé.

Elle a cité les progrès réalisés en matière de libéralisation des changes, d'ouverture de certains secteurs aux investissements étrangers et d'amélioration de l'environnement des affaires.

Selon elle, le Japon fournit une aide bilatérale pour renforcer la productivité manufacturière et agricole de l'Éthiopie, tout en encourageant la poursuite des réformes visant à améliorer l'efficacité administrative et l'exécution des contrats, entre autres, afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.

Trente-cinq entreprises japonaises ont participé au forum qui s'est tenu aujourd'hui, ce qui reflète l'intérêt croissant des entreprises des deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a déclaré que l'Éthiopie et le Japon partageaient un partenariat de longue date qui était désormais prêt à approfondir la coopération commerciale et les investissements, sous l'impulsion des réformes en cours en Éthiopie.

Le ministre a déclaré que le commerce bilatéral continuait sur une trajectoire positive, le Japon affichant une demande croissante pour les exportations agricoles éthiopiennes telles que le café, le sésame et les fleurs coupées, ainsi qu'un intérêt croissant pour les produits à valeur ajoutée, notamment les textiles.

M. Kassahun a également souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale et continentale à travers la ZLECA, qui offre un accès à un marché unifié de plus de 1,4 milliard de personnes, et a appelé les investisseurs japonais à tirer parti de l'Éthiopie comme base de production et d'exportation pour l'Afrique.

Saluant le leadership mondial du Japon dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'automobile et de l'électronique, des technologies vertes, de la transformation agricole et du développement des ressources humaines, il a souligné qu'une coopération plus étroite dans ces domaines favoriserait la modernisation de l'Éthiopie grâce au transfert de technologies et à l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Le commissaire éthiopien à l'investissement, Zeleke Temesgen, a déclaré que la croissance économique rapide et le profil démographique favorable de l'Éthiopie positionnent le pays comme une base stratégique pour les investissements en Afrique.

Il a souligné la connectivité, les infrastructures logistiques et la proximité de l'Éthiopie avec les principaux marchés du Moyen-Orient et d'Europe comme des avantages clés pour les entreprises japonaises cherchant à accéder à la région.

L'Éthiopie renforce son écosystème favorable aux investisseurs en améliorant la transparence, la prévisibilité et les réformes réglementaires, tout en offrant des incitations compétitives telles que des exonérations fiscales et un soutien logistique, a ajouté le commissaire.

Il a invité les investisseurs japonais à s'engager dans les secteurs prioritaires, notamment l'industrie manufacturière, l'agriculture, les TIC, les énergies renouvelables, la mobilité électrique, le tourisme, l'exploitation minière et d'autres industries émergentes.

M. Zeleke a également souligné l'engagement du gouvernement à créer un environnement stable et favorable aux investissements à long terme.

Le Forum commercial Éthiopie-Japon a réuni des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des représentants de plus de 30 entreprises japonaises afin d'explorer les opportunités de coopération commerciale, d'investissement et industrielle.

Les participants ont discuté du programme de réformes de l'Éthiopie, du potentiel logistique, du développement de l'industrie manufacturière et de l'accès aux marchés régionaux. Le forum a servi de plateforme pour renforcer les liens économiques bilatéraux et encourager les partenariats concrets, les coentreprises et les investissements futurs entre l'Éthiopie et le Japon.