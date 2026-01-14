Ethiopie: Le Forum commercial Éthiopie-Japon visant à approfondir les relations commerciales et d'investissement est en cours

13 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Forum commercial Éthiopie-Japon, qui vise à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays, est en cours.

Le forum a accueilli une délégation conduite par le ministre d'État japonais aux Affaires étrangères, Kunimitsu Ayano, ainsi que des représentants de plus de 35 entreprises japonaises et des membres de la communauté des affaires éthiopienne.

Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a souligné les relations cordiales et de longue date entre l'Éthiopie et le Japon, fondées sur le respect mutuel, des valeurs communes et une vision commune du développement durable.

Il a souligné que le forum offrait un aperçu complet des opportunités découlant des réformes économiques en cours en Éthiopie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les discussions d'aujourd'hui joueront un rôle crucial dans le renforcement des relations commerciales et d'investissement durables, garantissant des avantages mutuels », a déclaré le ministre Kassahun. « Nous continuerons à travailler avec diligence pour transformer nos idées en projets concrets. »

Il a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à développer ses relations commerciales bilatérales, régionales et multilatérales, soulignant que la coopération avec le Japon soutiendrait la vision du pays en matière de prospérité nationale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.