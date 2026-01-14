Ethiopie: Le Forum commercial Éthiopie-Japon visant à approfondir les relations commerciales et d'investissement est en cours

Addis Ababa — Le Forum commercial Éthiopie-Japon, qui vise à renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays, est en cours.

Le forum a accueilli une délégation conduite par le ministre d'État japonais aux Affaires étrangères, Kunimitsu Ayano, ainsi que des représentants de plus de 35 entreprises japonaises et des membres de la communauté des affaires éthiopienne.

Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a souligné les relations cordiales et de longue date entre l'Éthiopie et le Japon, fondées sur le respect mutuel, des valeurs communes et une vision commune du développement durable.

Il a souligné que le forum offrait un aperçu complet des opportunités découlant des réformes économiques en cours en Éthiopie.

« Les discussions d'aujourd'hui joueront un rôle crucial dans le renforcement des relations commerciales et d'investissement durables, garantissant des avantages mutuels », a déclaré le ministre Kassahun. « Nous continuerons à travailler avec diligence pour transformer nos idées en projets concrets. »

Il a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à développer ses relations commerciales bilatérales, régionales et multilatérales, soulignant que la coopération avec le Japon soutiendrait la vision du pays en matière de prospérité nationale.