Ile Maurice: Yan de Maroussem - «Chaque petit pas compte - c'est le 'motto' de Small Step Matters... le mien aussi»

interview

Le fondateur de Yan Nature a choisi de mettre son temps libre au profit des causes portées par Small Step Matters. À l'occasion des dix ans de la plateforme solidaire, il s'engage volontairement aux côtés d'associations et partage sa philosophie de vie lors de balades mensuelles, ouvertes sur inscription au grand public (plus de 12 ans) et aux employés des compagnies.

Qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à l'appel de Small Step Matters pour devenir ambassadeur ?

Cela fait 21 ans que je me consacre aux activités de pleine nature avec Yan Nature. Je me sens connecté à l'océan, aux rivières, aux forêts, aux gorges, aux rivières... Je suis très sensible à la biodiversité, à la préservation de la planète, à l'état des lagons, au devenir des oiseaux endémiques. J'essaie autant que possible d'apporter ma contribution. Quand je nage le matin, je collecte ensuite les déchets sur la plage.

Idem, à l'île aux Bénitiers. Aujourd'hui, j'ai davantage de temps qu'auparavant pour me consacrer aux causes environnementales notamment, qui me tiennent à cœur. Et j'ai souhaité apporter mon soutien à des associations, en particulier à travers Small Step Matters, de manière volontaire, dans le cadre des dix ans de la plateforme solidaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'environnement, les causes liées à la santé et à la santé mentale vous concernent également ?

Oui, je suis convaincu du lien direct entre le temps passé en pleine nature et la santé d'une personne. Imaginez : aujourd'hui, 90 % des gens qui travaillent passent leur semaine enfermés entre quatre murs, dans le bruit, le stress... Beaucoup de temps est aussi perdu sur les routes, dans le trafic, les transports en commun... À la maison, le temps passé sur les écrans ne cesse d'augmenter. Or, l'immersion en pleine nature a un effet immédiat sur le sentiment de bien-être.

La nature est accessible 24 heures sur 24, gratuitement, de manière illimitée. Seul(e) dans le silence, ou entre amis, entre collègues, l'apaisement, la détente sont toujours au rendez-vous dans la nature. Et bien entendu, si une personne accède à un meilleur sentiment de bien-être, il est plus agréable avec les autres, plus efficace par la suite dans son travail.

Avec une meilleure santé physique et morale, on vieillit mieux. Prendre soin de soi avec une balade ou un bain de mer, c'est s'offrir un cadeau précieux. Les bienfaits sont immédiats. C'est aussi un exemple qu'on transmet à ses enfants.

Votre concept offert à Small Step Matters et au grand public allie donc prendre soin de soi et de l'environnement ?

Oui, au cours du premier trimestre 2026, je proposerai au public de découvrir le littoral sud avec une balade guidée, un pique-nique tiré du sac par chaque participant et, sur le retour, une collecte de déchets. Une balade en groupe qui permettra à Small Step Matters de lever des fonds pour des causes. Autres objectifs : faire connaissance les uns avec les autres et passer un moment convivial dans un environnement agréable.

Ma philosophie, c'est que quand on donne pour une cause, pour la planète, on reçoit au centuple. Au fil de mes balades, je ne reçois que du bon par surprise, sous forme d'une rencontre, d'un chant d'oiseau, de la dégustation d'un fruit, de la floraison d'un hibiscus. La vie me surprend toujours !

En collaboration avec l'équipe de Small Step Matters, vous avez identifié trois causes pour cette opération de levée de fonds. Lesquelles ?

Alors d'abord, We-Recycle, qui conscientise notamment dans la sensibilisation des enfants des écoles publiques et des communautés à l'importance du tri des déchets recyclables. Le Club Mer de Rodrigues, qui transmet aux plus jeunes le respect de la nature. Et Hidden Disabilities Sunflower, pour son projet en faveur de la déstigmatisation des handicaps invisibles, dont les pathologies liées à la santé mentale, notamment les troubles bipolaires. Les inscriptions se feront à l'avance.

Chaque balade reviendra à Rs 500 pour un participant du grand public et les fonds seront reversés à ces trois causes à parts égales. Chacun est libre de donner plus que Rs 500, comme une donation, s'il le souhaite. Pour en revenir aux donations du public en ligne sur smallstepmatters.org ou à la collecte des déchets, c'est le même principe : on peut penser que ces petits gestes sont dérisoires face à l'ampleur des défis rencontrés par la société civile ou à l'ampleur de la pollution à Maurice. Mais je crois fermement en la force de toutes ces initiatives locales cumulées.

Je suis comme le colibri dans la fable. Je ramasse des canettes, des bouteilles en plastique... Chaque petit pas compte ; c'est le motto de Small Step Matters... c'est le mien aussi ! Et je souhaite le partager au plus grand nombre en 2026 : prendre soin de soi, cela se fait aussi petit pas par petit pas. C'est ma philosophie, mon cheminement : profiter pleinement de l'instant présent et des merveilles que nous offre la nature ! À nous d'être à l'écoute de la mélodie des oiseaux, du chant des vagues, du bruissement des feuilles dans les arbres...