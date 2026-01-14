Ethiopie: Une délégation japonaise explore les opportunités d'investissement dans la zone économique spéciale de Bole Lemi au pays

Addis Ababa — Une délégation commerciale japonaise de haut niveau, conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères Kunimitsu Ayano, a effectué une visite officielle dans la zone économique spéciale de Bole Lemi, en Éthiopie, soulignant ainsi la dynamique croissante des relations commerciales et d'investissement entre l'Éthiopie et le Japon.

Selon l'Industrial Parks Development Corporation (IPDC), la délégation était composée de plus de 48 représentants de plus de 35 entreprises japonaises.

La délégation a reçu un briefing complet de la part de Tinsae Yimam, directeur de la zone économique spéciale de Bole Lemi, sur les activités de la zone, son potentiel d'investissement et ses projets d'expansion.

Au cours de la visite, la délégation a visité plusieurs entreprises opérant dans la zone, notamment Jay Jay Textile, un important fabricant de vêtements et de textiles, et a inspecté le chantier de construction de l'usine Toppan Gravity.

Cette usine, fruit d'une joint-venture entre des partenaires japonais et éthiopiens, sera spécialisée dans la production d'imprimés de sécurité une fois opérationnelle.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large en Éthiopie mené par le ministre d'État japonais aux Affaires étrangères, Kunimitsu Ayano, visant à identifier des opportunités concrètes en matière de commerce et d'investissement dans des secteurs économiques clés.

Parallèlement, les membres de la délégation participent également au Forum commercial Éthiopie-Japon qui se tient aujourd'hui, un événement qui devrait renforcer et intensifier davantage la coopération commerciale et économique bilatérale entre les deux pays.