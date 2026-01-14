Congo-Kinshasa: Lancement officiel des travaux de lutte antiérosive à Kananga

Les travaux de lutte antiérosive ont été officiellement lancés lundi à Kananga, sur le site Point kilométrique 706, dans la commune de Lukonga (Kasaï-Central). Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du Projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga (PURUK), financé par la Banque mondiale. Leur exécution est prévue pour une durée de trois mois.

Les travaux engagés visent à protéger les infrastructures ainsi que les habitations situées autour du ravin, a expliqué Jean Michel Mbungu, coordonnateur ad intérim du PURUK. Parmi les infrastructures menacées figurent la voie ferrée et la route nationale n°41, qui relie Kananga au territoire d'Ilebo, toutes deux déjà coupées par l'avancée du ravin.

« Ces interventions permettront de protéger les infrastructures d'utilité publique majeures, notamment le chemin de fer, sans oublier les habitations des populations riveraines », a-t-il précisé.

Le lancement officiel a été effectué par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambulu. Il a exhorté l'entreprise SIFEC, chargée de l'exécution, à respecter les normes techniques et les délais impartis :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À l'entreprise exécutante de respecter les normes techniques et surtout les délais, pour éviter des travaux qui ne finissent jamais ».

Financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, le PURUK a pour objectif principal de lutter contre les érosions qui menacent plusieurs quartiers de la ville de Kananga.