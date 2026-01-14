Congo-Kinshasa: Ultimatum pour la démolition de constructions anarchiques le long du boulevard Kasa-Vubu de Boma

Les tenanciers de kiosques, bistrots et autres hangars installés de manière anarchique le long du boulevard Joseph Kasa-Vubu de Boma (Kongo-Central) ont jusqu'au 20 janvier pour procéder volontairement à la démolition de leurs structures.

Dans un communiqué officiel rendu public lundi 12 janvier, la mairie de Boma annonce la fin imminente du moratoire accordé aux occupants de cette artère stratégique.

A travers ce document, la maire intérimaire, Claudelle Phemba Kiadi, explique que cette opération vise à supprimer les installations érigées en violation des normes urbanistiques, afin de redorer l'image de la ville et de libérer une emprise publique longtemps obstruée par ces activités commerciales.

L'opération de délogement, initialement prévue le 16 janvier, est reportée au 20 janvier en raison du caractère chômé de la journée du 16. Sont concernés les propriétaires de maisons commerciales, hangars, kiosques et autres édifices construits de manière irrégulière sur l'espace public situé de part et d'autre du boulevard Joseph-Kasa-Vubu, à partir du Pont-Ville.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les occupants, qui se conformeront à cette mesure d'assainissement, pourront récupérer leurs matériaux -- notamment les planches et les tôles -- avant l'expiration du délai fixé. Passé ce délai, les installations restantes seront détruites par brûlage sur place.

Pour ce qui est des constructions en dur, la mairie précise que chaque cas fera l'objet d'un examen particulier après identification des responsables.

La mairie rappelle enfin que, au-delà des problèmes d'insalubrité, ces occupations anarchiques enfreignent les normes urbanistiques, bloquent les trottoirs et rétrécissent la chaussée.