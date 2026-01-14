Congo-Kinshasa: Exploitation artisanale des minerais - Une enquête parlementaire dépêchée au Lualaba

L'Assemblée nationale souhaite faire toute la lumière sur les récents événements survenus dans la province du Lualaba, en lien avec l'exploitation artisanale des minerais. Elle a dépêché sur place une commission chargée de mener des enquêtes sur ces incidents qui ont endeuillé de nombreuses familles.

Le premier évènement, a indiqué mardi 13 janvier à Radio Okapi, le député Serge Khonde, chef de la délégation, concerne l'effondrement d'une mine dans la carrière de Mulondo, en date du 17 novembre 2025. Il avait entraîné la mort de plus de trente-deux exploitants artisanaux, selon le député, qui vivaient principalement des retombées de l'activité de l'exploitation artisanale de cette mine.

Un autre fait, c'est l'arrêté pris par le ministre des Mines en date du 19 décembre 2025 suspendant les activités minières et la commercialisation des substances minières de toutes les entités de traitement issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro-cobaltifère. Ce document a été à la base des manifestions et réactions négatives dans ce secteur.

L'Assemblée nationale veut « recueillir les amples détails sur les circonstances exactes, les causes majeures et les conséquences de l'effondrement de ladite mine ainsi que sur l'impact de la mesure portant suspension des activités minières et de la commercialisation des entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro-cobaltifère », a précisé Serge Khonde.

Il a ainsi résumé la finalité de cette mission : « Que les responsabilités soient partagées et que la quiétude sociale soit établie dans cette province économiquement importante pour notre République ».