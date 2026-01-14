Afrique: Les réfugiés congolais au Burundi et en Tanzanie saluent l'aide du Gouvernement

13 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après avoir reçu une assistance en vivres et produits non alimentaires de la part du Gouvernement congolais, les réfugiés congolais installés dans les camps au Burundi et en Tanzanie se disent soulagés, même si cette aide ne couvrira leurs besoins que pour une courte période.

La délégation gouvernementale était conduite par la ministre des Affaires sociales, Ève Bazaiba. Selon la représentante du HCR au Burundi, cette assistance permettra de couvrir environ deux semaines de besoins.

Le HCR rappelle toutefois que les besoins restent considérables et qu'un financement de 33 millions de dollars américains est nécessaire pour assurer la prise en charge des quelque 250 000 réfugiés congolais accueillis au Burundi.

L'assistance humanitaire apportée aux réfugiés vivant au Burundi par le gouvernement Suminwa était constituée de haricots, de riz, de farine de maïs, de soja, de sel et d'huile de palme ainsi que d'autres produits de première nécessité.

« Le Gouvernement nous a assistés, nous sommes réjouis. Mais l'assistance du Gouvernement peut juste nous rassurer une survie d'une à deux semaines. Après, comment est-ce qu'on pourra survivre ? Ce n'est pas à dire que nous pouvions demeurer réfugiés », a réagi un des bénéficiaires.

Ces derniers disent avoir besoin du retour de la paix en RDC pour qu'ils puissent rentrer chez eux ; les conditions de vie n'étant pas vraiment réunies dans leur lieu de refuge.

La représentante du HCR au Burundi salue ce geste de solidarité du Gouvernement, qui va soulager les bénéficiaires durant deux semaines. Après le Burundi, la délégation du gouvernement de la RDC s'est rendue en Tanzanie, au camp des réfugiés de Kigoma.

