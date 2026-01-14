Congo-Kinshasa: Environ 10 morts après glissement de terrain à Walikale

Un glissement de terrain s'est produit vers 1 heure du matin ce mardi 13 janvier dans le village de Burutsi, situé dans la localité de Kashebere, territoire de Walikale (Nord-Kivu). Selon des sources coutumières locales, le bilan provisoire fait état d'au moins neuf personnes tuées et d'une dizaine d'autres portées disparues.

C'est pendant une forte pluie, qui s'abattait dans la zone depuis 18 heure locale, lundi, qu'autour d'une heure du matin, ce mardi, qu'une masse importante de terre s'est détachée de la colline surplombant le village Burutsi.

Selon le chef du groupement Luberike, les éboulis ont tout emporté sur leur passage : des arbres, une dizaine de maisons, ainsi que leurs occupants qui dormaient encore.

Un tronçon de la route Goma-Masisi-Walikale a également été enseveli par cet éboulement, qui a fini sa course vers le fond de la vallée, couvrant un espace d'environ un hectare.

Ce cadre coutumier avance un bilan provisoire de neuf personnes tuées, dont au moins cinq enfants, une dizaine d'autres disparues, et plusieurs blessés. À cela s'ajoutent d'importants dégâts matériels, notamment la coupure du trafic à ce niveau, selon l'ONG Groupe d'action pour la protection de l'enfant.

Depuis la matinée, après qu'il a cessé de pleuvoir, les habitants de cette localité sous occupation de la rébellion de l'AFC/M23 sont mobilisés pour rechercher les corps des disparus dans les décombres et les éboulis.