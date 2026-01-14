Congo-Kinshasa: Les agents du ministère des Affaires étrangères en grève

Le personnel du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa a entamé lundi 12 janvier un mouvement de grève. Selon le président du comité de base de ce ministère, Djany Kazembere Tatu, les grévistes réclament notamment la publication de l'état liquidatif de la paie complémentaire ainsi que l'alignement salarial de plus de deux cents agents.

Djany Kazembere accuse le ministre des Finances de n'avoir pas tenu ses engagements :

Radio Okapi a tenté en vain d'avoir la réaction du cabinet de la ministre des Affaires étrangères.