Congo-Kinshasa: Les agents du ministère des Affaires étrangères en grève

13 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le personnel du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa a entamé lundi 12 janvier un mouvement de grève. Selon le président du comité de base de ce ministère, Djany Kazembere Tatu, les grévistes réclament notamment la publication de l'état liquidatif de la paie complémentaire ainsi que l'alignement salarial de plus de deux cents agents.

Djany Kazembere accuse le ministre des Finances de n'avoir pas tenu ses engagements :

Radio Okapi a tenté en vain d'avoir la réaction du cabinet de la ministre des Affaires étrangères.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.