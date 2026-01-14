Cote d'Ivoire: Venue d'iShowSpeed au pays - Le ministère du Tourisme et des Loisirs lève toute ambiguïté

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a apporté, le 13 janvier 2026, des clarifications importantes concernant la préparation de la venue en Côte d'Ivoire du créateur de contenu international iShowSpeed.

Dans un communiqué, l'institution entend dissiper toute controverse et préserver un climat serein autour de cette initiative à portée internationale.

Engagé depuis plusieurs mois, ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de promotion de la destination « Sublime Côte d'Ivoire », avec pour objectif d'accroître la visibilité du pays sur la scène mondiale. Le ministère souligne que peu de pays africains bénéficient de ce type d'opportunité, capable de projeter une image dynamique et attractive de la Côte d'Ivoire auprès de millions de jeunes à travers le monde.

Face aux interrogations, le ministère tient à être formel : aucun engagement financier de l'État n'a été consenti dans le cadre de cette initiative. Il n'existe ni contrat de rémunération, ni versement direct ou indirect de fonds publics, et aucune participation n'a été conditionnée à un avantage financier.

Concernant la collaboration avec les différents acteurs impliqués, notamment A Touré Consulting, les autorités précisent qu'elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière. De même, Monsieur Aziz Bictogo, présenté comme représentant local de la structure, n'a signé aucun contrat avec l'État ivoirien, n'a formulé aucune demande financière et n'a bénéficié d'aucun intérêt particulier.

Son engagement, selon le communiqué, repose exclusivement sur sa volonté de contribuer à la réussite du projet et au rayonnement du pays.

Le ministère du Tourisme et des Loisirs insiste sur le fait que l'ensemble des partenaires agit dans un esprit de service à la Nation, en mobilisant volontairement compétences, réseaux et moyens propres au profit exclusif de l'image de la Côte d'Ivoire.

Le ministère appelle à la responsabilité collective et au sens de l'intérêt général afin que cette initiative d'envergure internationale se déroule dans un climat apaisé, constructif et bénéfique pour la Côte d'Ivoire.