Cote d'Ivoire: L'école ivoirienne change d'échelle

Résultats aux examens en nette progression, infrastructures modernes, innovations pédagogiques et gouvernance renforcée : l'année scolaire 2024-2025 fut un tournant décisif pour le système éducatif ivoirien.

L'année 2025 fut l'une des plus marquantes dans la transformation du système éducatif en Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion de Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, l'école ivoirienne a poursuit sa profonde mutation, portée par des réformes structurantes, des investissements soutenus et une meilleure gouvernance.

Cette dynamique repose sur la mise en œuvre progressive et cohérente des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena), véritables fondations de la refondation du secteur.

Les résultats aux examens en nette progression

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les performances enregistrées aux examens à grands tirages viennent conforter cette orientation. Le taux de réussite au Cepe s'est établi à 86,58%, en hausse de 3,12 points. Au Bepc, la progression est encore plus significative avec un taux national de 51,41%, soit 11,23 points de plus que l'année précédente. Le baccalauréat affiche 40,15% de réussite, enregistrant une hausse de près de 6 points.

Infrastructures modernes et programmes structurants

L'année scolaire 2024-2025 a également été marquée par d'importantes réalisations infrastructurelles. À travers le Programme d'appui à la transformation de l'éducation de base (Pateb) financé par le Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe) et mis en œuvre avec l'Unesco, l'État a renforcé l'accès, la qualité et la gouvernance de l'éducation de base.

Le Programme de renforcement du système éducatif de base (Preseb) complète ces efforts par la formation des enseignants, la dotation en matériels pédagogiques et l'intégration de la santé scolaire. Ces actions ont permis la construction et la réhabilitation de nombreuses salles de classe sur l'ensemble du territoire, l'inauguration du Cafop supérieur d'Anyama, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, et du lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Sinématiali, sans oublier les chantiers en cours, notamment à Abengourou.

Parallèlement, les campagnes de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire, la distribution de kits scolaires, le dialogue social renforcé avec les syndicats et la lutte accrue contre l'analphabétisme ont consolidé les acquis.

L'année scolaire 2024-2025 confirme la dynamique de la transformation du système éducatif ivoirien, avec des actions fortes au primaire comme au secondaire. Comme les années précédentes, le concours d'entrée dans les Centres d'animation et de formation pédagogique (Cafop) a permis de recruter 5 000 nouveaux enseignants.

Au secondaire, en complément des ressources fournies par la Fonction publique à travers l'École normale supérieure (Ens), le gouvernement a procédé à un recrutement exceptionnel de 2 885 enseignants contractuels dans plusieurs disciplines. Cela, afin de répondre aux besoins. Parmi les innovations majeures figure l'installation des «Girls room», ou espaces pour filles, dans plusieurs écoles.

La réforme des Coges, l'amélioration de la gestion financière et la promotion de la redevabilité ont contribué à une gouvernance scolaire plus efficace. Sur le plan pédagogique, le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires (Pnapas) a renforcé les compétences fondamentales dès le primaire.

L'école inclusive demeure une priorité avec la prise en charge des enfants en situation de handicap et, pour la première fois, l'élaboration de manuels spécifiques. La Bourse nationale du manuel scolaire (Bonamas) est un dispositif permettant de doter les élèves de Côte d'Ivoire de manuels scolaires.

La digitalisation, l'un des piliers des Egena, a connu une accélération notable avec la plateforme «Mon école à la maison», la création du Système intégré de gestion de l'éducation (Sige) et le déploiement de classes virtuelles.