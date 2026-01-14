Congo-Kinshasa: Les Mobondo sont devenus « un groupe armé organisé », selon l'armée

Les Forces armées de la République démocratique du Congo ont officiellement requalifié le mouvement Mobondo en groupe armé à neutraliser, estimant que son niveau d'organisation, son arsenal et ses modes opératoires relèvent désormais d'une rébellion constituant une menace directe pour la sécurité nationale.

Lors d'un point de presse tenu à Kikwit le dimanche 28 décembre 2025, le capitaine Anthony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba, a présenté un lot d'armes et d'effets récupérés au cours des récentes opérations militaires menées contre ces Mobondo dans le village de Bolingo.

« Les Mobondo ne sont plus une simple milice. Les armes de guerre retrouvées sur eux prouvent qu'il s'agit désormais d'un groupe armé organisé. Ils seront traqués et neutralisés comme tels » a-t-il averti, en ajoutant que la majorité des gens qui sont derrière les Mobondo, « sont souvent derrière le Président de la République. Parce que les capturés que nous avons interrogés ont cité certains noms ».

Quelle analyse faire de cette situation ?

Invités :

-Yannick Mambu, député national élu du territoire de Kenge dans la province du Kwango. Il est rapporteur de la Commission permanente Suivi et évaluation des lois, des recommandations, des résolutions et politiques publiques à l'Assemblée nationale.

-Willy Bolio, député national honoraire et notable de la province du Maindombe.

-Rigobert Luhinzo, expert associé en résolution des conflits à l'Initiative pour un leadership cohésif (ILC).