Congo-Brazzaville: Arts martiaux - L'ACNTJ envisage de s'installer dans d'autres départements du Congo

Après avoir finalisé l'installation de ses structures dans la zone méridionale du pays, l'Amicale congolaise de Nihon Taijutsu (ACNTJ), affiliée à la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da), s'apprête à entamer dans les prochains jours le déploiement de ses commissions départementales dans les départements de la Keni-Alima, des Plateaux et autres.

La nouvelle étape de mise en place des commissions départementale marquera la poursuite de l'expansion nationale de la discipline, après une mission intense qui vient de s'achever dans le sud du Congo. Entre le 9 et 15 décembre 2025, une délégation fédérale conduite par le moniteur Roland Francis Mahoungou et Fulgence Sieli, représentant le président national Serge Bikoua-Ebia, a parcouru les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Lékoumou et de la Bouenza.

L'objectif était de doter chaque localité d'un cadre juridique et administratif fonctionnel par la tenue des assemblées générales constitutives. À chaque étape, les travaux se sont déroulés sous la supervision directe des directions départementales des Sports et de l'Éducation physique.

Le processus a permis la mise en place d'instances dirigeantes structurées, comprenant généralement un bureau exécutif de douze membres et un commissariat aux comptes de trois membres.

Parmi les nominations notables, dans la Lékoumou (Sibiti) : le bureau est dirigé par Jean Pierre Otounga. Dans la Bouenza (Madingou), Gloire Prefina Biyolo Kallah a été placé à la tête de la commission départementale.