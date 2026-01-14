Afrique: Demi-finales CAN 2025 - Des chocs en perspectives

Sénégal-Egypte et Maroc-Nigeria, telles sont les affiches des demi-finales de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévues pour le 14 janvier au terme desquelles les identités des finalistes pour la succession de la Côte d'Ivoire, éliminée dès les quarts de finale, seront connues.

Le dernier carré de cette CAN est connu et met aux prises les sélections qui se connaissent parfaitement bien . C'est donc l'heure des retrouvailles dans un sens comme dans l'autre.

Le Sénégal -Egypte était l'affiche de la finale de la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun et remportée pour la première fois de leur histoire par les Lions de la Teranga 4-2 aux tirs au but après un score de 0-0 au temps réglementaire.

Dans la foulée du sacre sénégalais, l'Égypte se voyait priver d'une qualification à la phase finale de la Coupe du monde 2022 en gagnant les deux manches sur le score identique 1-0. C'est une rencontre aux allures d'une revanche ou d'une confirmation.

Les deux sélections se sont croisées pour la première fois dans une phase finale de la CAN en 1986. Les Lions de la Teranga s'étaient imposés 1-0. En 2000, les Pharaons l'emportaient sur ce score identique.

Mais en 2002, le Sénégal a dominé l'Égypte 1-0 avant de s'incliner en 2006 sur un score 1-2. Selon les statistiques, l'Égypte compte plus de succès (huit victoires contre quatre pour le Sénégal toute compétition confondue) .

Depuis 2017, l'Égypte a atteint la finale entre les deux CAN. (2017 et 2021). Éliminée en quart de finale à Abidjan en 2023 elle veut renouer avec ses vieilles habitudes. Vainqueur pour la première fois à la 33e édition, les Sénégalais veulent se donner les moyens de disputer leur 3e finale en quatre éditions après (2019, 2022)

Opposition entre la meilleure attaque et meilleure défense

L'identité du dernier finaliste sera connue au terme du très attendu Maroc -Nigeria. Un match qui oppose la meilleure défense du tournoi, le Maroc (1 encaissé contre deux pour le Nigeria,) à la meilleure attaque (14 buts pour le Nigeria contre 9).

C'est pour la deuxième fois que les deux se retrouvent en demi-finale. En 1980, le Nigeria avait battu le Maroc 1-0. Ce n'est pas la seule confrontation à la CAN. En 2000 à la phase de groupes dans lequel se trouvait le Congo, les Super Eagles avaient dominé les Lions de l'Atlas 2-0. Mais en 2004, année à laquelle, le Maroc a disputé sa dernière finale, les Lions l'avaient emporté 2-1.

Dans l'ensemble, le Maroc compte cinq victoires contre trois pour le Nigeria toute compétition confondue. Maroc-Nigeria est un match dans un autre. Il mettra aux prises Brahim Diaz, meilleur buteur avec cinq buts en autant de matches et Ayoub El Kaabi (trois buts) d'une part et Victor Oshimen (Quatre buts et deux passes décisives) et Ademola Lookman (trois buts et quatre passes décisives) d'autre part.

Le Nigeria connaît bien la recette pour passer les demi-finales, d'autant plus qu'il a disputé la finale de la dernière édition contrairement au Maroc qui n'a plus atteint la finale depuis plus de vingt ans. La dernière remonte en 2004.

Il est peut-être temps pour les Lions marocains de briser cette mauvaise série et aux Super Eagles de confirmer que leur élimination aux barrages continentaux pendant la campagne de qualification à la coupe du monde n'était qu'un incident de parcours. Notons que dans les deux confrontations des demi-finales, la victoire reviendra à l'équipe la plus réaliste. L'engagement seul ne suffit pas.