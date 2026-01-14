Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 janvier 2026

revue de presse

CAN Maroc 2025 : Place aux demi-finales, l’heure de vérité a sonné

La Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 entre dans sa phase décisive. Ce mercredi 14 janvier, les demi-finales opposeront quatre nations prêtes à tout pour décrocher leur ticket pour la grande finale et se rapprocher du sacre continental.

Arrivée au dernier carré, la compétition ne réunit désormais que l’élite du football africain. Chaque équipe dispose de talents majeurs, animés par le même rêve : soulever le trophée continental. Tanger et Rabat seront ainsi le théâtre des plus grandes individualités du football africain, pour deux affiches au sommet. (Source allAfrica)

Ouganda : L'armée déployée et Internet suspendu avant la présidentielle

À moins de 48 heures de l’élection présidentielle en Ouganda, l’armée a été déployée dans la capitale, Kampala, et les autorités ont suspendu temporairement l’accès à Internet mobile. Le gouvernement invoque des risques de désinformation, de fraude électorale et d’incitation à la violence, tandis que les opposants y voient un signe d’autoritarisme.

Le président sortant, Yoweri Museveni, 81 ans, brigue un septième mandat et dirige le pays depuis près de quarante ans. Son principal rival est le chanteur devenu homme politique Bobi Wine, âgé de 43 ans, très populaire chez les jeunes urbains. Six autres candidats sont également en lice.

Près de 22 millions d’électeurs sont appelés aux urnes. Les principaux enjeux identifiés par les citoyens concernent la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté et l’espoir d’un changement politique après quatre décennies de pouvoir de Museveni. (Source Africanews)

Guinée-Bissau : Le CNT approuve la révision constitutionnelle

Le Parlement de transition bissau-guinéen a adopté mardi une révision majeure de la Constitution qui renforce les pouvoirs du Président de la République, désormais Chef du gouvernement, tout en maintenant le système semi-présidentiel. Cette réforme intervient trois décennies après la dernière modification constitutionnelle de 1995.

Le Conseil national de transition de Guinée-Bissau a approuvé mardi le projet de révision de la Constitution de la République, 30 ans après la dernière modification intervenue en 1995, a annoncé le porte-parole de l’institution lors d’une conférence de presse. (Source Apanews)

Algérie : Tebboune appelle ses ressortissants à régulariser leur situation, une main tendue à Paris

En appelant les jeunes Algériens en situation irrégulière à l’étranger à régulariser leur situation via les consulats et, si besoin, à rentrer au pays, Abdelmadjid Tebboune fait un coup diplomatique notable. L’initiative, annoncée à l’issue du Conseil des ministres du 11 janvier, peut aussi être lue comme une main tendue, notamment à la France, sur un dossier devenu explosif : celui des éloignements et des laissez-passer consulaires. (Source Afrik.com)

Les Etats-Unis suppriment le statut protégeant les immigrants somaliens; les personnes concernées sommées de quitter le pays « avant le 17 mars »

Depuis plusieurs semaines, l’administration Trump s’est saisie d’une vaste affaire de fraude aux aides publiques éclaboussant la communauté somalienne du Minnesota pour s’en prendre à elle et durcir sa politique migratoire.

Le gouvernement américain a annoncé mardi 13 janvier la suppression du statut protégeant les immigrants somaliens. Cette mesure est prise dans le cadre d’une vaste campagne contre cette communauté au cœur d’un scandale de fraude dans l’Etat du Minnesota, où la police fédérale de l’immigration intensifie ses opérations. (Source Le Monde Afrique)

Soudan : Plus de 570 antiquités volées au musée de Khartoum retrouvées après des mois d’enquête

Après le pillage du musée national de Khartoum au printemps 2023 par les Forces de soutien rapide, plus de 570 antiquités précieuses, statuettes, vases, amulettes et objets en bronze, ont été récupérées grâce à la coopération des autorités soudanaises, de l’UNESCO et d’Interpol. Ces objets, retraçant l’histoire du Soudan de la préhistoire à l’époque islamique, ont été présentés ce mardi 13 janvier lors d’une cérémonie à Port Soudan.

Ces artefacts datant de l'époque préhistorique jusqu'à la période islamique, statuettes funéraires, vases ornementées, vaisselle en bronze, pierres gravées ou minuscules amulettes en forme scarabées, ont été exposés sur de grandes tables déployées dans une salle de réception pour cette cérémonie sous haute surveillance. (Source Africa Radio)

Mali : Le manque de carburant à l'aéroport de Bamako perturbe certaines liaisons

Au Mali, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé, ces derniers jours, des modifications ou des annulations de leurs vols. Air Burkina, Sky Mali, Corsair : toutes invoquent des problèmes d'approvisionnement en carburant à l'aéroport de Bamako.

Les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, ont décrété - début septembre - un embargo sur les importations de carburant dans le pays. Les conséquences sur le secteur aérien sont, à ce jour, minimes mais elles pourraient contraindre les compagnies à revoir leurs plans de vol. (Source PressAfrik)

Sénégal : Une nouvelle enquête vise le député Mouhamadou Ngom, dit Farba, accusé de ‘’trouble à l’intégrité de la justice’’

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé, mardi, à Dakar, l’ouverture d’une enquête concernant le député Mouhamadou Ngom, dit Farba, pour le délit présumé de ‘’trouble à l’intégrité de la justice et à l’ordre public’’, à la suite de la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule de prison.

Mme Fall a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a accusé M. Ngom, maire d’une commune située dans la région de Matam (nord), de ‘’diffusion de procès-verbaux confidentiels’’, de ‘’partage de contenus pornographiques’’ et d’‘’échanges relatifs à des manœuvres politiques susceptibles de troubler l’ordre public’’.

Selon la garde des Sceaux, le député a été placé en détention dans une cellule réservée aux prisonniers malades, à Dakar. (Source Agence de Presse)

L'ambition africaine d'électrification devient réalité

Le Togo a rejoint 16 autres nations africaines engagées dans l'initiative continentale Mission 300.

Mission 300 est une initiative lancée en avril 2024 par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour connecter 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030.

Près de 600 millions de personnes vivent sans accès à l’électricité dans cette région du monde. (Source Togonews)

Le premier artiste africain au musée Van Gogh d'Amsterdam

Pendant longtemps, l’histoire de l’art a été racontée à travers une seule perspective. John Madu, artiste visuel nigérian, bouscule ce récit en apportant une voix africaine audacieuse et contemporaine. Premier artiste africain à exposer au musée Van Gogh d’Amsterdam, il signe une étape majeure pour la reconnaissance mondiale de l’art africain. (Source Deutsche Welle)