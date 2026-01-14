Sénégal: BRVM - Evolutions disparates pour les activités du marché ce mardi 13 janvier 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 13 janvier 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates.

La valeur totale de ces transactions s'est ainsi rehaussée, en passant de 441,437 millions FCFA la veille à 701,911 millions FCFA ce mardi 13 janvier 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 60,828 milliards, s'établissant à 13 342,662 milliards FCFA contre 13 281,834 milliards FCFA le lundi 12 janvier 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 4,031 milliards, en passant de 11 368,373 milliards FCFA la veille à 11 364,342 milliards FCFA le vendredi 9 janvier 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'indice BRVM Composite est en progression de 0,46% à 346,06 points contre 344,48 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,21% à 165,38 points contre 165,04 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a cédé 0,06% à 142,94 points contre 143,03 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal enregistre une forte hausse de 1,31% à 222,71points contre 219,84 points la veille.

Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,46% à 133,26 points contre 132,65 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 40 445 FCFA), BOA Bénin (plus 6,19% à 6 350 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,42% à 1 265 FCFA), ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA) et Sicor Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 3 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), VIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,08% à 1 100 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,69% à 3 260 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,99% à 28 865 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 1,43% à 2 415 FCFA).