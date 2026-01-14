Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public encaisse 15 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat de la Guinée Bissau, le Trésor Public de ce pays a encaissé ce mardi 13 janvier 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 91 jours, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Pour ce faire, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 26,785 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 178,57%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 11,785 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 58,39%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,17% pour les bons de 91 jours, 7,96% pour ceux de 364 jours et 10,13% pour les obligations de trois ans.

Le Trésor Public bissau-guinéen entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 avril 2026 pour les titres ayant une durée de 91 jours et au 12 janvier 2027 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 janvier 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.