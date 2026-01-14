Madagascar: Somarano Ambatomirahavavy - Une imprudence en kayak coûte la vie à un homme

Un drame s'est produit dans l'après-midi du lundi 12 janvier à proximité du site touristique de Somarano, plus précisément à l'endroit appelé Ankeloka, dans la commune rurale d'Ambatomirahavavy, district d'Arivonimamo. L'incident, un cas de noyade, a été signalé aux forces de l'ordre vers 15 h 30 par une tierce personne.

D'après les informations recueillies, trois individus, tous en état manifeste d'ébriété, ont tenté de pratiquer le kayak malgré une interdiction formelle émise par le responsable du site. Ils auraient néanmoins décidé d'entamer une course sur l'eau.

Arrivé dans un virage, l'un d'eux a chaviré par imprudence et s'est retrouvé en difficulté. Un secouriste du site est immédiatement intervenu pour porter assistance à la victime. Cependant, l'opération de sauvetage a été rendue particulièrement difficile, la personne ayant disparu sous l'eau en moins de vingt minutes.

Après repêchage, la victime a été transportée en urgence vers la Clinique médico-chirurgicale Fifaliana à Vontovorona. À l'arrivée des éléments de la Brigade de la gendarmerie d'Ambatomirahavavy sur les lieux, l'évacuation avait déjà été effectuée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré les soins prodigués, le décès est survenu à proximité du centre médical, peu après l'admission. Le médecin traitant a établi un diagnostic concluant à une noyade survenue en état d'ivresse.

Lors du constat sur place, l'ordre public est demeuré calme. La dépouille a été remise à la famille après l'accomplissement des formalités d'usage. La Brigade d'Ambatomirahavavy a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.