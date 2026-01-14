Togo: Connectivité - Le Togo mieux armé que ses voisins

Internet Society (ISOC) est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 1992, dont la mission est de promouvoir le développement ouvert, l'évolution et l'utilisation d'Internet pour le bénéfice de tous.

Présente dans plus de 100 pays à travers des chapitres locaux, elle oeuvre pour que l'internet reste accessible, ouvert et sécurisé.

Les chapitres nationaux comme ISOC Togo travaillent à adapter cette vision globale aux réalités locales en formant aux bonnes pratiques numériques, en plaidant pour des politiques publiques favorables à l'accès universel à Internet, et en accompagnant techniquement le déploiement d'infrastructures dans les zones mal desservies.

Sur le volet de la formation, les deux dernières années ont permis d'initier près de 2000 personnes, tant en milieu urbain qu'en zone rurale, grâce à l'École nationale sur la gouvernance de l'Internet. Le pays organise depuis 2011 le Forum national sur la gouvernance de l'Internet, une plateforme de dialogue multi-acteurs sur les enjeux numériques nationaux.

En 2025, près de 70 millions de Fcfa ont été investis dans les projets et activités d'ISOC Togo. Le plus gros budget, 20 millions, a servi à installer le tout premier réseau communautaire du pays dans le village d'Atti-Akakpé, dans la préfecture de l'Avé.

Réduire la fracture numérique

Selon les responsables d'ISOC Togo, l'objectif derrière ces actions est de réduire la fracture numérique qui persiste entre zones urbaines et rurales.

"Aujourd'hui nous sommes entre 86% et 87% de connexion mobile au Togo, mais il y a encore beaucoup de zones blanches qui ne sont pas connectées, pis encore quant à la fibre", confie Emmanuel Elolo Agbenonwossi, président du conseil d'administration d'ISOC Togo.

"Nous nous sommes donc positionnés aux côtés des pouvoirs publics pour apporter cette révolution numérique dans des zones reculées et donner les mêmes opportunités et les mêmes chances aux personnes vivant dans ces communautés, notamment les jeunes", a-t-il ajouté.

Selon les données d'ISOC Togo, sur une population estimée à plus de 8 millions d'habitants en 2025, seulement 3,6 millions de personnes sont connectées, soit un taux de pénétration d'Internet de 37%. Beaucoup dépendent de la connexion mobile alors que la fibre n'a pas encore atteint cette proportion.

Le pays est aujourd'hui connecté à plusieurs câbles sous-marins, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. De même, le Togo dispose d'un point d'échange Internet (IXP) qui permet le trafic du trafic entre opérateurs au niveau national, réduisant les coûts et améliorant la qualité de connexion.

Le défi du dernier kilomètre

Toutefois, avoir d'excellentes infrastructures nationales ne suffit pas si le "dernier kilomètre », la connexion finale vers les foyers et les villages, n'est pas assuré. C'est précisément là qu'interviennent les réseaux communautaires comme celui d'Atti-Akakpé.

Ces réseaux locaux, gérés par et pour les communautés, permettent d'étendre la connectivité dans des zones où les opérateurs commerciaux ne trouvent pas leur compte économiquement. Ils constituent une solution complémentaire au déploiement commercial traditionnel.