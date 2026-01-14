Burkina Faso: Coopération culturelle - Le centre de diplomatie publique russe va participer à la SNC

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a accordé, ce 13 janvier 2026, une audience à la directrice exécutive du Centre de diplomatie publique russe, Natalia Krasovskaïa accompagnée de la directrice du centre culturel maison russe du Burkina Faso.

Les échanges ont porté sur l'exposition de bronzes consacrée à l'art burkinabè, organisée dans la ville de Novossibirsk en Fédération de Russie. Les deux parties ont salué le succès de cette exposition et ont exprimé le souhait qu'une initiative similaire puisse se tenir à Ouagadougou et ainsi renforcer les relations culturelles entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie.

La directrice exécutive du centre de diplomatie publique russe a partagé avec le ministre, les échos positifs enregistrés auprès du public russe, ainsi que l'intérêt suscité par les œuvres exposées. Elle a exprimé sa satisfaction quant à la qualité artistique des productions présentées et à la dynamique de coopération engagée entre les deux Etats. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a déclaré que « c'est un plaisir de constater que nous coopérons dans le domaine de la culture et que la Russie est un partenaire stratégique du Burkina Faso ».

Il s'est félicité de cette initiative qui démontre le rôle stratégique de la diplomatie culturelle dans le rayonnement international du Burkina Faso. A cette occasion, il a invité le centre de diplomatie publique russe à participer à la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 25 avril au 2 mai 2026 et a également convié l'orchestre de Novossibirsk des instruments folkloriques russes, dans un esprit de réciprocité et de continuité des échanges culturels, à l'image de la participation de l'orchestre de la présidence du Faso au festival international de musique militaire en Fédération de Russie.

Cette audience témoigne de la volonté commune des deux parties de poursuivre et renforcer la coopération culturelle, à travers des initiatives favorisant le dialogue entre les peuples et la promotion des expressions artistiques et culturelles.