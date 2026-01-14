Burkina Faso: Régions de Bankui et du Sourou - Une Brigade anticriminalité annoncée cette année à Dédougou

La Direction régionale de la police nationale (DRPN) des régions de Bankui et du Sourou a dressé le bilan des activités menées par ses services au cours de l'année 2025 à l'occasion d'un point de presse tenu le vendredi 26 décembre dernier à Dédougou.

Le directeur régional, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Sidibé, principal animateur de la conférence, a jugé satisfaisants les résultats obtenus. Il a saisi cette tribune pour annoncer l'arrivée en 2026 de la Brigade anticriminalité (BAC) à Dédougou et d'une base de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) à Tougan.

Des opérations de reconquête du territoire régional à la lutte contre les formes de criminalité, en passant par les activités de police administrative et judiciaire, les services de la Direction régionale de la police nationale (DRPN) de Bankui et du Sourou auront été de toutes les batailles en 2025. C'est ce qui est ressorti du bilan de l'année écoulée, présenté à l'occasion d'un point de presse animé par le directeur régional, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Sidibé, le 26 décembre dernier.

Au niveau administratif, le conférencier a énuméré la délivrance de 87 544 CNIB et de 1 348 visas d'entrée sur le territoire burkinabè, la réalisation de 95 704 légalisations et certifications matérielles de signatures pour les demandeurs.

Deux cent vingt-et-une (221) opérations de contrôle des débits de boissons ont été effectuées et une autre opération de contrôle de 38 hôtels et auberges a permis de viser 8 711 fiches d'hôtel, pendant que 1 448 781 personnes et 297 299 véhicules ont été contrôlés à l'occasion. Ces actions ont contribué à la mobilisation de 66 658 000 FCFA au titre des amendes forfaitaires et de 33 313 100 FCFA représentant la valeur des timbres apposés au profit du budget national.

En matière de police judiciaire, les services de la DRPN ont interpellé et déféré devant les tribunaux régionaux 302 présumés auteurs d'infractions de droit commun et 14 autres présumés terroristes devant les instances spécialisées de lutte contre les actes terroristes, ont informé les conférenciers. En outre, 428 missions de sécurisation ont été menées dans des zones criminogènes de la région, entraînant le démantèlement de trois réseaux de délinquants.

Pendant ce temps, 597 procès-verbaux ont été dressés et 428 individus ont été fichés. Ces efforts ont permis de retrouver 35 engins volés, de mettre la main sur 100 fûts de cyanure et de saisir 99 machines à sous, sans omettre la constatation de 532 accidents de la circulation routière.

Un dispositif sécuritaire innové et renforcé

L'orateur du jour a précisé que les services de la DRPN ont, au cours de l'année 2025, été actifs en matière de lutte contre les drogues. C'est pourquoi 29 séances de sensibilisation ont été menées dans plusieurs établissements scolaires.

A cela, a-t-il ajouté, se sont greffées les saisies de 11,5 kg de chanvre indien et de cocaïne, de 2 270 kg de produits prohibés et de 160 litres de boissons frelatées. Au titre de la sécurité publique, les policiers nationaux de l'ex-Boucle du Mouhoun ont effectué 2 589 patrouilles dissuasives et intercepté 96 enfants victimes de trafic.

Dans ce même registre, 571 missions de sécurisation d'événements, 189 missions d'escortes, 56 missions de sécurisation de hautes personnalités et 1 326 missions de sécurisation d'institutions ont été opérées au cours de l'année. La sécurisation de deux installations stratégiques dans la province des Balé vient allonger cette liste.

S'agissant de la lutte contre le terrorisme, les autres formes de criminalité et le grand banditisme, les services policiers ont mené des patrouilles de sécurisation ainsi que des contrôles sécuritaires et documentaires sur les axes routiers à l'échelle régionale.

Les unités combattantes policières ont pris part, aux côtés d'autres forces, aux opérations de reconquête et de réinstallation de 14 localités, à la sécurisation des champs et des bassins rizicoles, des récoltes au profit des populations et des sites sensibles.

Outre cela, les conférenciers ont relevé la saisie de 2 972 motocyclettes et de 304 tricycles destinés aux groupes terroristes. M. Sidibé et ses collaborateurs ont indiqué que le dispositif sécuritaire s'est innové et renforcé en 2025 dans la région.

L'implantation de la CRS à Boromo, la création du service régional de la police judiciaire de Bankui, l'érection de boxes d'observation dans la ville de Dédougou dans le cadre de l'Innovation stratégique et opérationnelle pour une sécurité au quotidien (ISOSQ) et l'instauration des légalisations et certifications matérielles de signatures tous les samedis dans tous les commissariats de police en sont des preuves.

Dans le même ton, il est annoncé l'arrivée prochaine de la BAC à Dédougou et de la CRS à Tougan en cette année 2026 afin de rapprocher davantage les services de la police de la population.