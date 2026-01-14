La délégation spéciale régionale du Nakambé a remis, le mardi 13 janvier 2026, à Tenkodogo, plusieurs tonnes de vivres au profit des détenus de la région.

La délégation spéciale régionale du Nakambé est solidaire des pensionnaires des Maisons d'arrêt et de correction (MACT) de Tenkodogo et de Koupéla. Le mardi 13 janvier 2026, à Tenkodogo, elle a remis plusieurs tonnes de vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA aux détenus des deux maisons d'arrêt.

Le don est composé de 18 sacs de 50 kg de riz local, 17 sacs de 50kg de maïs blanc, 6 sacs de 50 kg de haricot blanc et 4 sacs de 50 kg de petit mil pour le MACT de Tenkodogo et 15 sacs de 50 kg de riz local, 15 sacs de 50 kg de maïs et 6 sacs de 50 kg de haricot pour celui de Koupéla.

Selon le président de la délégation spéciale régionale du Nakambé, le gouverneur Yiyé Abraham Somdo, les détenus, en dépit de leur situation, demeurent des membres à part entière de la société burkinabè. «La détention est une épreuve de la vie qui prive de la liberté de mouvement, mais ne doit jamais priver de la dignité humaine, ni du lien avec la communauté », a justifié le donateur.

Il a expliqué que c'est pourquoi, la délégation spéciale régionale du Nakambé a prévu, dans son plan d'action de 2025, des achats de vivres pour les pensionnaires des deux maisons d'arrêt et de correction. Pour M. Somdo, ces vivres ne sont qu'une petite contribution face aux défis quotidiens des administrations pénitentiaires.

Néanmoins, le président de la délégation spéciale régionale a dit espérer que ces vivres vont contribuer, un tant soit peu, à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires. Le gouverneur du Nakambé a par ailleurs salué le travail « difficile » abattu, chaque jour, par l'administration pénitentiaire de la région pour assurer la sécurité et préparer la réinsertion des détenus. Le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo, Tanga Jean Baptiste Yaméogo, représentant les bénéficiaires, a salué un don qui vient à point nommé.

Selon ses confidences, à la fin de l'année 2025, les stocks de vivres étaient quasiment épuisés. « Ce don va contribuer à améliorer la ration alimentaire des pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction de Koupéla et de Tenkodogo », s'est-t-il réjoui. M. Yaméogo a lancé un appel aux populations de la région du Nakambé à venir en aide aux détenus qui ont besoin, d'après lui, de vivres, de savon et de couvertures.

Le 8 janvier dernier, la délégation spéciale du Nakambé avait remis du matériel de réparation d'engins roulants et du carburant, d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité de la région.