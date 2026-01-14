Sénégal: Le gouverneur de Kaffrine assure avoir pris les mesures nécessaires au bon déroulement de la 'ziarra' de Ngodiba

13 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le gouverneur de Kaffrine (centre), Serigne Babacar Kane, a assuré, mardi, avoir pris les dispositions nécessaires à une bonne organisation de la "ziarra" (pèlerinage) annuelle de Ngodiba prévue samedi.

"Nous tenons à rassurer le comité d'organisation. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour une bonne organisation de la 'ziarra' annuelle de Ngodiba", a dit M. Kane lors d'une réunion préparatoire de cet évènement religieux.

Les services publics concernés par l'organisation de cette "ziarra" (sécurité, santé, eau, etc.) ont également dit au gouverneur avoir pris les dispositions nécessaires pour son bon déroulement.

Le khalife de Ngodiba, Cheikh Ibrahima Ba, a pris part à la réunion. Il a formulé des voeux de réussite, de progrès et de prospérité pour le Sénégal.

