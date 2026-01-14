Sénégal: UGB - Vers la création d'un Institut de santé mentale

Saint-Louis — L'Université Gaston Berger (UGB) va mettre en place un Institut de santé mentale qui sera logé à l'Unité de Formation et de recherche des Sciences de la Santé, a appris l'APS auprès de l'institution.

Un atelier dédié à l'élaboration des documents nécessaires à la création de cet Institut de santé mentale a été en effet organisé fin décembre, lit-on dans un communiqué indiquant que cette rencontre avait pour objectif de produire un document opérationnel pour la mise en place et le fonctionnement d'une structure de santé mentale au sein de l'UGB.

Selon la même source, la rencontre s'inscrit dans la continuité de l'atelier de production de textes stratégiques tenu du 24 au 26 juillet 2024 à Saint-Louis, constituant ainsi la deuxième étape du processus de création de l'institut.

À travers ce projet, explique cette note, l'UGB affirme sa volonté de renforcer l'accompagnement psychosocial et la prise en charge psychologique de la communauté universitaire, en créant un modèle de centre de santé mentale universitaire.

L'institut contribuera également à réduire la stigmatisation liée aux troubles mentaux, tout en offrant un potentiel important pour la recherche appliquée et la formation pratique dans le domaine de la santé mentale, souligne ce communiqué qui estime qu'à travers ce projet de création d'institut, l'UGB s'engage pour la santé mentale.