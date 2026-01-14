Madagascar: Programme AFAFI/Nord - Remise de 2 000 équipements agricoles modernes aux producteurs

Le programme AFAFI-Nord (Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives), financé par l'Union européenne, intervient dans les régions de DIANA, SAVA et Analanjirofo en vue d'assurer un développement agricole durable.

Son principal objectif consiste à améliorer la gouvernance agricole, la productivité et la rentabilité des filières porteuses, telles que le riz, les cultures maraîchères et l'élevage de poulets, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux.

Pour ce faire, le programme AFAFI-Nord a remis 2 000 équipements agricoles modernes au profit des 2 221 agriculteurs et pisciculteurs répartis au sein des 87 organisations paysannes opérant dans la région DIANA.

Trois filières porteuses sont ciblées, à savoir le riz, la banane et la pisciculture. Cette dotation en équipements agricoles modernes a pour but de booster la productivité et la rentabilité de ces filières tout en renforçant la sécurité alimentaire et en améliorant les conditions de vie des producteurs. La structuration des chaînes de valeur, d'une manière durable, de la production à la commercialisation des produits, est également de mise.

Booster la production

Parmi les équipements modernes qui ont été distribués à ces producteurs, près de 900 équipements sont utilisés pour le travail du sol. On peut citer, entre autres, les charrues et les sarcleuses.

Plus de 400 autres équipements, tels que les pulvérisateurs et les motoculteurs, serviront à booster la production proprement dite, tandis que des motopompes et des pompes solaires vont permettre aux bénéficiaires d'assurer une bonne irrigation agricole tout en ayant accès à l'énergie.

En outre, des décortiqueurs et des séchoirs solaires, ainsi que des glacières, sont mis à la disposition des membres de ces organisations paysannes en vue de promouvoir la transformation des produits agricoles et piscicoles, tout en veillant à leur meilleure conservation et à leur stockage. Quant aux pisciculteurs, ils ont bénéficié de matériels comme les happas, les épuisettes et les aérateurs solaires pour pouvoir booster leur production.

Soutien financier

Par ailleurs, un financement de l'ordre de 1,6 milliard Ar a également été investi pour le développement de leurs projets d'exploitation dans ces trois filières ciblées. Les micro-projets de production et de commercialisation ont bénéficié d'un soutien financier atteignant les 24,3 millions Ar, tandis que le financement des projets d'exploitation agricole a atteint les 364,5 millions Ar.

Il est à noter que le financement est assuré par l'Union européenne à hauteur de 95 % tandis que le reste est apporté par les bénéficiaires afin de garantir leur appropriation et la pérennité des projets. L'ONG AFDI a accompagné ces organisations paysannes, de la formation à la structuration organisationnelle et à la gestion jusqu'au montage des dossiers de subvention.