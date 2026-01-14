Afrique: CAN 2025 - Kalidou Koulibaly décerne un satisfecit aux supporters des Lions

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, s'est réjoui, mardi, à Tanger, de la mobilisation des supporters du Sénégal en estimant qu'ils ont été "le meilleur public de cette Coupe d'Afrique des nations".

"Il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes et respectueux. Ils ont fait du spectacle. J'ai vu des vidéos dans lesquelles ils nettoient les stades. Je n'ai constaté aucun problème de leur côté", a dit Koulibaly lors d'une conférence de presse de l'équipe nationale du Sénégal.

"Je sais que demain ce sera pareil. Il y aura du spectacle dans les tribunes", a ajouté le défenseur central.

Les Lions du Sénégal joueront contre les Pharaons d'Égypte, mercredi à 17 h 00 GMT, à Tanger.

Après avoir rencontré des supporters du Sénégal, lundi, dans cette ville marocaine, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont publié un communiqué les exhortant à respecter les règles de sécurité à l'intérieur comme dans les alentours des stades abritant les matchs de la CAN 2025.

La FSF rappelle en même temps que l'usage des fumigènes, des pointeurs lasers et de tout objet dangereux est interdit dans les stades.