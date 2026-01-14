Afrique: CAN 2025 - Des joueurs du Sénégal disent se préparer à la demi-finale contre l'Égypte en toute sérénité

13 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

 Des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont assuré, mardi, à Tanger, se préparer en toute sérénité, sans "aucune pression", à la demi-finale contre l'Égypte prévue mercredi à 17 h 00 GMT, dans cette ville marocaine.

"L'Égypte est une grande nation de football [...] Mais il n'y a aucune pression sur nous", a dit Habib Diarra, avant la dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal pour le match contre les Pharaons.

"Nous nous préparons comme nous l'avons fait pour les précédents matchs. Ils (les Pharaons) pourront faire des ajustements, mais nous préserverons notre jeu", a ajouté le milieu de terrain de Sunderland (Angleterre).

Il promet que ses coéquipiers donneront le meilleur d'eux-mêmes.

"Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Que je joue ou non, cela n'a pas d'importance", a dit Nicolas Jackson.

L'attaquant du Bayern, tout en reconnaissant la qualité de l'adversaire, assure les supporters des Lions de la détermination de ses coéquipiers à battre l'Égypte pour la qualification en finale.

Habib Diallo s'attend à un match difficile entre les Lions et les Pharaons. "Ce sera un match compliqué, comme les autres. Nous connaissons bien cette équipe", a-t-il affirmé.

"Même si l'ambiance est bonne dans le groupe et que nous rigolons ensemble, nous sommes ici avec des objectifs clairs, qu'il faut atteindre", a ajouté Diallo.

