Sénégal: Bakel - Les jeunes invités à s'inspirer des enseignements de Serigne Saliou Mbacké

13 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — L'adjoint au préfet de Bakel (est), Ngor Pouye, a invité, lundi, les jeunes à s'inspirer des figures religieuses telles que le défunt khalife général des Mourides, une confrérie musulmane sénégalaise, Serigne Saliou Mbacké (1915-2007), afin de contribuer au développement durable et à maintenir la stabilité du pays.

"Les chefs religieux ont toujours prié pour la paix et la stabilité dans le pays. Avec leurs disciples, ils participent au développement économique et à l'éducation des jeunes qu'ils orientent sur le droit chemin", a déclaré M. Pouye.

Il présidait la cérémonie officielle de la 18e édition d'un évènement d'actions de grâce et de prières, dénommé "Thiante" Serigne Saliou Mbacké, le fils de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur du Mouridisme.

Des autorités territoriales, des chefs de services territoriaux, des représentants des différentes confréries dans le département de Bakel ont pris part à cette soirée religieuse, organisée par la structure "Kourel Sant Serigne Saliou Mbacké" de la localité.

A cette occasion, l'adjoint au préfet a mis en exergue les mérites du cinquième khalife des Mourides qui, "était un grand patriote, un exemple dont les jeunes doivent s'inspirer pour participer au développement économique du Sénégal".

"La maison de Serigne Touba de Bakel a toujours contribué au rayonnement et au développement économique du département. Les talibés Mourides sont très disciplinés et consacrent tout leur temps au travail et à suivre les recommandations de Dieu", a-t-il relevé.

Ngor Pouye a par ailleurs sollicité les prières de Serigne Modou Mbacké, le représentant local de l'actuel khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Il a particulièrement invité tous les chefs religieux de Bakel et de tout le Sénégal à encore accompagner le gouvernement dans sa politique de transformation sociale et économique basée sur le "Jub-Jubal-Jubanti", le concept de gouvernance du pouvoir en place, basée sur l'éthique, l'équité et la transparence dans la gouvernance publique.

