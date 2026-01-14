Sénégal: Richard-Toll - 240 personnes formées au traitement de la bilharziose chez les enfants

Richard-Toll — Le district sanitaire de Richard-Toll (nord) a entamé, mardi, la formation de 240 personnes au traitement de la bilharziose par l'introduction d'un médicament, le praziquantel, chez les enfants dont l'âge varie entre deux et cinquante-neuf mois.

"Avec l'introduction d'une nouvelle molécule appelée praziquantel destinée à traiter les cas de bilharziose chez les enfants, nous avons jugé nécessaire de former 240 acteurs communautaires au traitement de cette maladie très fréquente dans cette zone", a expliqué Latyr Diouf, le médecin-chef dudit district sanitaire.

La formation va servir en même temps à faciliter l'administration de ce traitement pédiatrique "innovant" et à sensibiliser davantage les populations aux causes et aux conséquences de la bilharziose, selon M. Diouf.

Les bénéficiaires de la formation seront les relais de la lutte contre cette maladie parasitaire auprès des populations, a-t-il dit, ajoutant qu'ils seront chargés d'orienter les enfants vivant avec la bilharziose vers les établissements de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les infirmiers chefs de poste de santé étant déjà formés à l'administration du traitement, ils doivent former à leur tour les sages-femmes, les autres professionnels de la santé en poste dans le district sanitaire de Richard-Toll et les auxiliaires médicaux.

La tranche d'âge concernée par le traitement de la bilharziose à l'aide du praziquantel n'avait pas bénéficié des campagnes de traitement de masse de cette maladie, selon Latyr Diouf.

Le praziquantel est un comprimé au goût d'orange, sans effets secondaires, a-t-il expliqué.

"Les enfants peuvent s'exposer à la bilharziose, lors des activités domestiques menées dans les marigots ou le fleuve", a signalé M. Diouf.

Le médicament sera gratuit durant une phase pilote et disponible dans les postes de santé du district sanitaire, à partir du 27 janvier prochain, une date à laquelle sera lancé un projet dédié à la lutte contre la bilharziose, sous la direction du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, selon le médecin-chef du district sanitaire de Richard-Toll.

Le ministère envisage une extension du projet à d'autres districts sanitaires du pays, si ses objectifs sont atteints à Richard-Toll, a dit Latyr Diouf.