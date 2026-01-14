En novembre 2025, la production industrielle hors égrenage de coton se relève de 18,3% relativement à celle de la même période en 2024.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est imputable au bond de la production des industries extractives (+39,1%), principalement dû à la prise en compte du démarrage de l'extraction de pétrole au Sénégal, à l'accroissement de la production de l'électricité, de gaz et d'eau (+14,4%) et des industries manufacturières (+5,1%). Cependant, la production des industries environnementales recule de 5,1%.

Sur les onze premiers mois de 2025, souligne l'Ansd, la production industrielle s'améliore de 24,5%, par rapport à la période correspondante de 2024, sous l'effet également de l'extraction des hydrocarbures.

S'agissant de l'activité d'égrenage de coton, elle est marquée par une absence de production en novembre 2025.

En référence au mois correspondant de 2024, la production des industries extractives s'est fortement accrue (+39,1%) en novembre 2025. Cette performance est principalement liée au démarrage de l'extraction du pétrole au Sénégal. En revanche, les activités d'extraction de minerais métalliques (-33,9%) et des autres industries extractives (-2,1%) baissent sur la période sous revue.

De même, la production au cours des onze premiers mois de 2025 fait un bond de 67,7%, comparativement à celle de la période correspondante de 2024.

Par rapport à la même période de 2024, la production d'électricité, de gaz et d'eau augmente de 14,4% en novembre 2025. Cette hausse est imputable au relèvement de la production d'eau (+14,6%) et d'électricité et de gaz (+14,4%) sur la période sous revue.

En cumul sur les onze premiers mois de 2025, la production d'électricité, de gaz et d'eau progresse de 7,2%, comparée à celle de la période correspondante de 2024.