Madagascar: Vaccins contre la variole du singe - Priorité aux personnes à risque et aux professionnels de santé

Le gouvernement malgache intensifie sa riposte face au Mpox en procédant à l'importation des vaccins. Dans un premier temps, ils seront destinés aux personnes à risque et au personnel médical.

Le gouvernement et ses partenaires préparent l'importation de vaccins contre le Mpox, a annoncé la ministre de la Santé publique, Magnana Monira, lors d'une émission sur la chaîne nationale.

« Les premières doses seront destinées aux personnes les plus fragiles ainsi qu'aux professionnels de santé », souligne-t-elle. La ministre a également précisé que plusieurs patients sont déjà guéris ou en voie de rétablissement et qu'aucun décès n'a été enregistré à Madagascar, malgré des cas suspects et confirmés.

Mesures

Parmi les mesures adoptées figure la mise à jour du « plan de contingence » pour faire face à l'épidémie, ainsi que la création du Centre opérationnel d'urgence de santé publique (COUSP), désormais actif au niveau national et dans les 23 régions du pays.

Des dispositifs de contrôle sanitaire ont également été installés sur les routes nationales, dans les aéroports et les ports afin de détecter rapidement les personnes présentant des symptômes et de leur assurer une prise en charge immédiate.

Enfin, des formations spécifiques sont dispensées aux agents de santé pour renforcer leurs capacités dans la gestion des cas suspects ou confirmés, selon les explications de la ministre. Elle a souligné dans la foulée que la prise en charge des malades demeure gratuite.