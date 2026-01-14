Madagascar: Fonction publique - Recensement de tous les agents de l'État à partir de ce jour

14 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Dans le cadre de la bonne gestion des ressources humaines de l'État, un recensement de tous les agents de l'État s'avère indispensable afin d'en avoir le nombre exact.

Ainsi, suite à la mise à jour des bases de données des agents de l'État par les directeurs des ressources humaines, un recensement physique de tous les agents de l'État s'effectuera auprès de tous les ministères et institutions ainsi que de leurs organismes rattachés, tant au niveau central que régional.

Présence

Comme il s'agit d'un recensement physique, il se fait individuellement et dans le bureau de l'agent. Toute forme d'absence doit alors être justifiée. Selon le communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP), ce recensement débutera à partir de ce jour dans tous les ministères et institutions ainsi que leurs organismes rattachés.

Au niveau régional, le recensement sera effectué par les directions régionales du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Toutefois, le recensement physique des agents du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé publique a déjà été fait dans le cadre de l'enrôlement biométrique récemment effectué. Par conséquent, les agents de ces deux ministères ne sont pas concernés par le recensement.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
