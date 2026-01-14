Burkina Faso: Qui a tué l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré ?

Ouagadougou, la capitale burkinabè, a été le théâtre d'un drame, le week-end écoulé. L'ancienne députée, ministre et gouverneure de la région du Nord, Viviane Yolande Compaoré/Ouédraogo, a été retrouvée sans vie à son domicile, dans le paisible quartier Karpala. L'enquête suit son cours.

C'est une scène d'une grande cruauté, qui défraie la chronique en ce moment à Ouagadougou. L'ex- ministre et gouverneure, Viviane Yolande Compaoré/Ouédraogo, effacée de la scène politique depuis un bon moment, a été tué chez elle, dans des circonstances à élucider. Selon les premières informations communiquées par le procureur du Tribunal de grande instance Ouaga II, le corps de l'ancienne responsable politique a été découvert le 10 janvier 2026 aux environs de 13h40, dans une maison d'habitation située au secteur 51, quartier Karpala. Alertés, les services de police et de justice se sont immédiatement rendus sur les lieux. Les premiers éléments recueillis sur la scène de crime confirment que la victime a été agressée et assassinée à son domicile.

À qui profite le crime ?

Face à la gravité des faits, une enquête judiciaire a été ouverte. Le parquet, la police judiciaire et la police scientifique travaillent de concert afin d'identifier les auteurs et éventuels complices de ce crime. Des réquisitions ont été adressées aux services de médecine légale et à des experts techniques pour appuyer les investigations.

Le procureur a lancé un appel à témoins, invitant toute personne disposant d'informations utiles à contacter le Commissariat de Police de l'Arrondissement 12 de Ouagadougou ou de tout autre service compétent. L'objectif est de recueillir des éléments susceptibles de faire progresser l'enquête et de conduire à l'arrestation des auteurs de cet acte odieux.

Un appel à témoins lancé

Viviane Yolande Compaoré laisse derrière elle, un parcours politique et institutionnel de premier plan. Élue députée à l'Assemblée nationale dans les années 1990, elle s'est imposée comme une parlementaire influente, notamment en présidant la Commission des affaires étrangères et de la défense. Sur la scène internationale, elle a marqué la Francophonie parlementaire en dirigeant le Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. (APF).

Au sein du gouvernement de Kadré Désiré Ouédraogo, elle a exercé les fonctions de ministre des Transports et du Tourisme, puis de ministre de l'Intégration régionale. Elle fut également gouverneure de la région du Nord, où elle s'est illustrée par son engagement en faveur de la cohésion sociale et du dialogue avec les autorités locales.

L'assassinat de Viviane Yolande Compaoré suscite une vive émotion au sein de la société burkinabè. Les Ouagalais, qui spéculent actuellement sur cette disparition tragique, espère que les responsables seront rapidement identifiés et traduits devant les juridictions compétentes.