Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - La convocation à la séance inaugurale du 16 janvier annulée

L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a annoncé, ce mardi 13 janvier 2026, l'annulation pure et simple de la convocation des députés élus à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2025 à la séance inaugurale initialement prévue pour le vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures.

Dans un communiqué officiel signé du doyen d'âge, Mamadou Diawara, il est précisé que le communiqué N°001/AN/SG en date du 13 janvier 2026, qui convoquait les parlementaires à cette première séance solennelle, est désormais « nul et de nul effet ». Aucune autre précision n'a, pour l'heure, été donnée quant aux raisons ayant motivé cette décision ni sur la nouvelle date de convocation.

Cette annonce intervient dans un contexte institutionnel sensible, marqué par l'installation progressive de la nouvelle législature issue des dernières élections. La séance inaugurale constitue une étape cruciale dans la vie parlementaire, puisqu'elle marque officiellement l'entrée en fonction des députés et ouvre la voie à la mise en place des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale.

L'annulation de cette convocation suscite déjà de nombreuses interrogations au sein de la classe politique et de l'opinion publique, d'autant plus qu'elle est intervenue à seulement quelques jours de la date initialement retenue. Plusieurs observateurs estiment qu'une nouvelle communication officielle sera nécessaire afin de clarifier la situation et de rassurer les députés ainsi que les citoyens sur la suite du processus parlementaire.

En attendant une éventuelle nouvelle date, les députés élus sont invités à se tenir informés des prochaines décisions des autorités compétentes de l'Assemblée nationale. Cette institution, pilier de la démocratie ivoirienne, reste attendue sur la poursuite normale de ses activités dans le respect des textes et des procédures en vigueur.