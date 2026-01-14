Madagascar: Pauvreté - Les deux-tiers de la population concernés depuis des décennies

Sans la protection sociale, la situation de pauvreté serait pire à Madagascar. L'État est appelé à s'y investir financièrement et politiquement.

« Le taux de pauvreté n'est jamais descendu en deçà des 65% depuis des décennies. » Une interpellation effectuée en marge de l'atelier sur le « rôle de la protection sociale dans la politique de développement » qui s'est tenu à Anosy, hier.

Ainsi, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté aurait augmenté, compte tenu de la croissance démographique et de la difficulté pour les populations vulnérables de se relever après des épisodes de chocs, notamment liés au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes, tels que les cyclones ou les inondations.

En effet, selon les données communiquées en marge de l'atelier d'hier, plus de 70% des populations pauvres n'arrivent pas à se relever douze mois après un choc. Ce dernier affecterait, d'ailleurs, toute la population.

Indispensable

La protection sociale a joué un rôle prépondérant dans la limitation de l'indice de pauvreté. Comme l'a indiqué Achille Razakatoanina, Directeur général du FID (Fonds d'intervention pour le développement), « les filets sociaux ont contribué de façon significative à la réduction du taux de pauvreté extrême. » Ce, « en ciblant prioritairement les populations vivant en situation d'extrême pauvreté, notamment en milieu rural ».

Cela s'explique par l'essence même de la protection sociale qui, selon Julia Rachel Ravelosoa, économiste principale en protection sociale auprès de la Banque mondiale, consiste à « réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience de la population ».

À Madagascar, la protection sociale remonte à l'année 2014. Les résultats des initiatives menées depuis cette année ont été relatés durant l'atelier organisé à Anosy, hier, et qui a rassemblé des membres de l'Assemblée nationale malgache (députés et sénateurs), des hauts responsables des ministères sectoriels concernés, ainsi que ceux des partenaires.

L'événement était une opportunité pour les acteurs de plaider pour une meilleure implication et plus d'engagement de l'État en matière de protection sociale. Ce, dans la mesure où cette dernière devrait être incluse dans les politiques et stratégies de développement économique du pays, se traduisant par une planification du financement des programmes de filets sociaux dans le budget étatique.

La mise en œuvre de programmes à grande échelle et dans la durée, ainsi que le renforcement du rôle du gouvernement dans la coordination, le suivi et l'évaluation des programmes, a également été soulevée par les acteurs. Le tout, dans l'optique selon laquelle la protection sociale est un levier de développement.