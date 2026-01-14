Madagascar: Port de Mahajanga - Les travaux de sécurisation vont bon train

14 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Les travaux de sécurisation du port de Mahajanga progressent à un rythme soutenu.

Le 10 janvier dernier, le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Raharison, s'est rendu sur place pour constater l'état d'avancement des travaux d'urgence de remise en état du quai, un chantier jugé stratégique pour la sécurité des infrastructures et la continuité des échanges économiques dans la région Boeny.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 40,2 milliards d'ariary, le projet a débuté en février 2025 et affiche actuellement un taux d'exécution de 56 %. L'achèvement des travaux est prévu pour mai 2026.

Parallèlement, une mission technique conjointe réunissant la Banque mondiale et l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) a été menée afin d'évaluer les aspects techniques du chantier.

Cette initiative s'inscrit dans une vision globale visant à renforcer la sûreté, la performance et la durabilité des ports malgaches au service du développement national.

