Madagascar: Mini Assises MIDSP - Vers des solutions concrètes pour les acteurs économiques

Le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) a organisé, hier, au stade Barea Mahamasina, une rencontre stratégique avec les groupements d'opérateurs économiques et les acteurs du secteur privé. Cette étape s'inscrit dans la préparation des prochaines « Assises économiques », prévues le 19 janvier 2026.

Objectifs

« La priorité est de mettre en œuvre les décisions prises afin que les discussions ne restent pas de simples déclarations d'intention », a souligné le ministre Andriniaina Rasoarahona.

Trois grands objectifs ont été fixés : « résoudre les problèmes juridiques qui freinent le développement industriel, élaborer des solutions à court, moyen et long terme en cohérence avec la stratégie nationale et renforcer la collaboration et la confiance entre l'État et le secteur privé ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Suivi et recommandations

La Directrice générale du Secteur privé, Lala Disaine, a insisté sur le suivi strict de l'application des recommandations formulées, précisant que « chaque mesure sera évaluée afin d'assurer une réelle mise en œuvre ».

Une attention particulière a été portée « à l'amélioration du cadre légal, au financement, à la promotion du label Malagasy, ainsi qu'à la simplification des procédures fiscales et douanières », a-t-elle ajouté.

Actions concrètes

Le président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) a exprimé l'attente de résultats tangibles et de réponses aux demandes déjà soumises par les entrepreneurs malgaches.

« Il est temps que les décisions se traduisent en actions concrètes», a-t-il insisté. Toutes les propositions et analyses issues de cette mini-assise seront présentées lors des « Assises économiques », afin de soutenir le développement des entreprises malgaches et de stimuler l'économie nationale.