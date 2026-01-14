Madagascar: Mini Assises MIDSP - Vers des solutions concrètes pour les acteurs économiques

14 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) a organisé, hier, au stade Barea Mahamasina, une rencontre stratégique avec les groupements d'opérateurs économiques et les acteurs du secteur privé. Cette étape s'inscrit dans la préparation des prochaines « Assises économiques », prévues le 19 janvier 2026.

Objectifs

« La priorité est de mettre en œuvre les décisions prises afin que les discussions ne restent pas de simples déclarations d'intention », a souligné le ministre Andriniaina Rasoarahona.

Trois grands objectifs ont été fixés : « résoudre les problèmes juridiques qui freinent le développement industriel, élaborer des solutions à court, moyen et long terme en cohérence avec la stratégie nationale et renforcer la collaboration et la confiance entre l'État et le secteur privé ».

Suivi et recommandations

La Directrice générale du Secteur privé, Lala Disaine, a insisté sur le suivi strict de l'application des recommandations formulées, précisant que « chaque mesure sera évaluée afin d'assurer une réelle mise en œuvre ».

Une attention particulière a été portée « à l'amélioration du cadre légal, au financement, à la promotion du label Malagasy, ainsi qu'à la simplification des procédures fiscales et douanières », a-t-elle ajouté.

Actions concrètes

Le président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) a exprimé l'attente de résultats tangibles et de réponses aux demandes déjà soumises par les entrepreneurs malgaches.

« Il est temps que les décisions se traduisent en actions concrètes», a-t-il insisté. Toutes les propositions et analyses issues de cette mini-assise seront présentées lors des « Assises économiques », afin de soutenir le développement des entreprises malgaches et de stimuler l'économie nationale.

